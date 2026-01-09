鉅亨網新聞中心 2026-01-09 11:53

摩根士丹利近日向美國證券交易委員會（SEC）提交申請文件，計畫推出兩檔追蹤比特幣與 Solana 的現貨交易型基金（ETF），正式跨入加密資產現貨 ETF 市場。分析人士指出，即使初期資金流入規模有限，這項布局仍可能為摩根士丹利帶來超越短期財務回報的戰略價值。

（圖：REUTERS/TPG）

ProCap 投資長 Jeff Park 表示，摩根士丹利此舉並非單純押注 ETF 管理規模快速成長，而是一項經過深思熟慮的長期策略，重點在於釋放多重「無形回報」。他認為，透過加密資產 ETF，摩根士丹利可進一步強化其在加密交易與資產代幣化領域的整體能力，並為旗下 E*TRADE 經紀業務開拓新的變現模式。

‌



Park 指出，加密資產 ETF 有助於將 E*TRADE 既有的零售客戶群，導入更完整的數位資產生態系，即便 ETF 本身的資產管理規模未能迅速擴大，平台層級的協同效應仍將長期存在，並逐步轉化為業務優勢。

從人才競爭角度來看，這項布局同樣具有重要意義。Park 指出，加密市場的體量與成長潛力已明顯超出過往市場預期，特別是在吸引年輕投資人與新型客戶群方面更具優勢。對大型投行而言，明確擁抱加密資產，有助於在人才招募、內部創新與技術布局上形成差異化競爭力。

此外，申請現貨比特幣 ETF 也被視為一次品牌層面的戰略押注。Park 認為，在當前資產管理產業中，多數大型機構已意識到，提供比特幣 ETF 不僅是產品選項，更是一種市場訊號，能向客戶與潛在投資人傳遞前瞻性與科技導向的品牌形象。

摩根士丹利目前與高盛及摩根大通並列為全球規模最大的三家投資銀行。儘管上述競爭對手皆以不同形式參與加密資產相關投資，但截至目前，尚未推出自有的加密資產 ETF 產品。

晨星 ETF 分析師 Bryan Armour 則指出，摩根士丹利此舉的一個直接目標，可能在於將原本已持有比特幣敞口的既有客戶，引導至其自家 ETF 產品中。即便入場時點相對較晚，這項策略仍有機會在初期快速累積一定的資金規模。