鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-09 08:30

據《Investing.com》，摩根大通 (JPMorgan) 分析師指出，經濟正加速從以收入為核心轉向「以資產為核心」模式。

在一份報告中，包括 Joyce Chang 在內的分析師表示，對人工智慧 (AI) 的巨額投資以及財富效應，是這項轉變的「核心動力」。

分析師寫道，「隨著經濟前景愈來愈受到資產價格、流動性與金融條件主導，傳統經濟指標正在失去解釋能力。」

在這樣的背景下，分析師提出多項投資人在 2026 年應密切關注的重要主題。

首先，他們認為，今年「資產擁有者與薪資所得者之間的差距將進一步擴大」，呼應近期對美國「K 型經濟」的描述，即不同族群的經濟表現持續分化。

由 AI 驅動的資本支出浪潮預料將延續，甚至可能推動美股標普 500 指數攻上 8,000 點。不過，科技創新也被看好不再侷限於 AI，而是擴展至生技、量子運算與金融等領域。

分析師指出，這些新興科技同時也將與大宗商品一樣，成為美中「科技戰」中的新戰場。

再者，美國總統川普去年通過的指標性預算案中的稅制調整，預期將提振投資與個人所得，但勞動市場成長可能放緩，負擔能力的問題預計仍難以解決。

川普關稅政策的未來同樣充滿變數。摩根大通預期，最高法院針對這些大規模關稅是否合法所做出的關鍵裁決，可能在 2026 上半年出爐。

政治方面，「持續存在的矛盾與加劇的政治兩極化，加上生產力成長不均」，將左右今年稍晚舉行的美國期中選舉氛圍。

分析師也指出，美國外交政策將逐漸偏離長期以來的多邊、以規則為基礎的秩序，轉向更具交易性、強調「責任轉移」模式。新興市場可望從中受益，而歐洲則可能承受最大衝擊。

同時，投資人對國際分散配置的需求預料仍將維持偏高，且對另類資產的配置比重將進一步增加，投資範圍也將超越傳統的股票、債券與現金。