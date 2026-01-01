全年大漲65% 市場看好後勢！Alphabet迎接高預期2026年
鉅亨網編譯許家華
Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 在 2025 年交出自 2009 年以來最亮眼的華爾街成績單。儘管年初表現承壓，但隨著人工智慧布局逐步展現成果，Alphabet 股價全年上漲 65%，略高於 2021 年的年度漲幅，成為市值逾 1 兆美元科技巨頭中表現最突出的公司。
Alphabet 股價於 4 月觸及 2025 年低點，當時美國總統川普揚言對貿易夥伴加徵大規模關稅，引發市場波動。不過自低點以來，股價已反彈逾 100%。全年表現方面，在八家市值超過 1 兆美元的科技公司中，Alphabet 漲幅居冠，其次為博通與輝達，分別上漲 49% 與 39%。
市場對 Google 的疑慮在年初一度升高，投資人關注其在人工智慧時代能否維持搜尋業務的主導地位。隨著 OpenAI 的 ChatGPT 與 Sora 吸引大量使用者互動，加上 AI 聊天機器人與代理工具可能重塑線上廣告模式，Google 的核心商業模式被視為面臨結構性挑戰。這些疑慮導致 Alphabet 股價第一季重挫 18%，創下自 2022 年中以來最差季度表現。
不過市場氛圍自第二季開始改善。4 月，Google 任命在公司服務 16 年的資深主管伍德沃德接掌 Gemini 應用程式，作為 Google 回應 ChatGPT 的核心產品。8 月，伍德沃德團隊推出 Gemini 功能之一的影像生成工具「Nano Banana」，允許使用者透過 AI 生成圖片，並將多張照片融合製作個人化數位公仔，上市後迅速在社群平台擴散。至隔月月底，Gemini 累計生成影像數突破 50 億張，並在 Apple App Store 下載排行榜上超越 ChatGPT，躍居首位。
Google 的 AI 人才布局也在夏季進一步擴大。公司宣布引進 AI 程式設計新創 Windsurf 的共同創辦人暨執行長莫漢，並網羅該公司多名資深研發人員。Windsurf 先前曾與 OpenAI 洽談一筆約 30 億美元的收購案但未果，最終 Google 同意支付 24 億美元的授權費與相關補償，以延攬其核心工程團隊。
在法律層面，Google 亦迎來有利發展。儘管去年在反壟斷訴訟中被裁定於網路搜尋市場構成非法壟斷，美國聯邦地方法官梅塔於 9 月否決司法部提出的最嚴厲處分建議。裁決結果意味著 Google 無須分拆 Chrome 瀏覽器，亦可持續向其他公司支付費用以預載其產品，包括每年向 Apple 支付數十億美元，維持 iPhone 預設搜尋引擎地位。不過，Google 仍須向競爭對手分享部分資料。
AI 業務進展仍是推動股價的核心因素。Google 於上月發布升級版 AI 模型 Gemini 3，距離推出 Gemini 2.5 僅約八個月。儘管整體使用量仍落後 ChatGPT，但 Gemini 的市占率正快速提升。Similarweb 數據顯示，ChatGPT 在生成式 AI 流量中的占比已由一年前的 87% 降至約 68%，而 Gemini 則由約 5% 攀升至 18%。
花旗集團分析師指出，Alphabet 的關鍵不僅在於 Gemini 本身，而是 AI 投資對核心搜尋業務的影響。Google 的 AI Overviews 服務已將 AI 摘要嵌入搜尋結果，分析師認為，隨著模型持續更新，答案相關性提升，有助進一步推升使用者互動。分析師並指出，Google 有機會在 2025 年第四季加速搜尋營收成長，並在股價大幅上漲後仍建議買進。
此外，市場亦看好 Google 在雲端運算領域追趕亞馬遜 AWS 與微軟 Azure 的進展，以及 Waymo 在自駕計程車領域的領先地位，視為 2026 年前的重要成長動能。
不過，隨著資金大量湧入，市場預期水準已明顯提高。根據 LSEG 數據，分析師預估 Alphabet 第四季營收年增 15%，達 1,110 億美元以上，2026 年全年營收成長率預期落在低雙位數。資本支出方面，Alphabet 於 10 月將 2025 年資本支出預測由 850 億美元上調至最多 930 億美元，FactSet 資料顯示，分析師預估 2026 年資本支出可能超過 1,140 億美元。
執行長皮查伊多次強調，公司正回應持續升溫的需求。他在 10 月財報電話會議中指出，Google 雲端業務於 2025 年前三季簽署的單筆金額超過 10 億美元的合約數量，已超越前兩年總和。
Pivotal Research 分析師則提醒，若 OpenAI 這一重要客戶因財務壓力削減支出，或面臨其他營運挑戰，AI 相關股票與整體市場短期內可能承壓。不過該機構仍維持對 Alphabet 的買進評等，並將目標價上調 50 美元至 400 美元，較週三收盤價 313 美元高出約 28%。分析師認為，即便出現產業震盪，也將類似 2000 年的調整，最終留下更具主導地位的少數企業，而 Google 將名列其中。
