全年大漲65% 市場看好後勢！Alphabet迎接高預期2026年

鉅亨網編譯許家華 2026-01-01 07:18

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 在 2025 年交出自 2009 年以來最亮眼的華爾街成績單。儘管年初表現承壓，但隨著人工智慧布局逐步展現成果，Alphabet 股價全年上漲 65%，略高於 2021 年的年度漲幅，成為市值逾 1 兆美元科技巨頭中表現最突出的公司。

（圖：REUTERS/TPG）

Alphabet 股價於 4 月觸及 2025 年低點，當時美國總統川普揚言對貿易夥伴加徵大規模關稅，引發市場波動。不過自低點以來，股價已反彈逾 100%。全年表現方面，在八家市值超過 1 兆美元的科技公司中，Alphabet 漲幅居冠，其次為博通與輝達，分別上漲 49% 與 39%。

‌



市場對 Google 的疑慮在年初一度升高，投資人關注其在人工智慧時代能否維持搜尋業務的主導地位。隨著 OpenAI 的 ChatGPT 與 Sora 吸引大量使用者互動，加上 AI 聊天機器人與代理工具可能重塑線上廣告模式，Google 的核心商業模式被視為面臨結構性挑戰。這些疑慮導致 Alphabet 股價第一季重挫 18%，創下自 2022 年中以來最差季度表現。

不過市場氛圍自第二季開始改善。4 月，Google 任命在公司服務 16 年的資深主管伍德沃德接掌 Gemini 應用程式，作為 Google 回應 ChatGPT 的核心產品。8 月，伍德沃德團隊推出 Gemini 功能之一的影像生成工具「Nano Banana」，允許使用者透過 AI 生成圖片，並將多張照片融合製作個人化數位公仔，上市後迅速在社群平台擴散。至隔月月底，Gemini 累計生成影像數突破 50 億張，並在 Apple App Store 下載排行榜上超越 ChatGPT，躍居首位。

Google 的 AI 人才布局也在夏季進一步擴大。公司宣布引進 AI 程式設計新創 Windsurf 的共同創辦人暨執行長莫漢，並網羅該公司多名資深研發人員。Windsurf 先前曾與 OpenAI 洽談一筆約 30 億美元的收購案但未果，最終 Google 同意支付 24 億美元的授權費與相關補償，以延攬其核心工程團隊。

在法律層面，Google 亦迎來有利發展。儘管去年在反壟斷訴訟中被裁定於網路搜尋市場構成非法壟斷，美國聯邦地方法官梅塔於 9 月否決司法部提出的最嚴厲處分建議。裁決結果意味著 Google 無須分拆 Chrome 瀏覽器，亦可持續向其他公司支付費用以預載其產品，包括每年向 Apple 支付數十億美元，維持 iPhone 預設搜尋引擎地位。不過，Google 仍須向競爭對手分享部分資料。

AI 業務進展仍是推動股價的核心因素。Google 於上月發布升級版 AI 模型 Gemini 3，距離推出 Gemini 2.5 僅約八個月。儘管整體使用量仍落後 ChatGPT，但 Gemini 的市占率正快速提升。Similarweb 數據顯示，ChatGPT 在生成式 AI 流量中的占比已由一年前的 87% 降至約 68%，而 Gemini 則由約 5% 攀升至 18%。

花旗集團分析師指出，Alphabet 的關鍵不僅在於 Gemini 本身，而是 AI 投資對核心搜尋業務的影響。Google 的 AI Overviews 服務已將 AI 摘要嵌入搜尋結果，分析師認為，隨著模型持續更新，答案相關性提升，有助進一步推升使用者互動。分析師並指出，Google 有機會在 2025 年第四季加速搜尋營收成長，並在股價大幅上漲後仍建議買進。

此外，市場亦看好 Google 在雲端運算領域追趕亞馬遜 AWS 與微軟 Azure 的進展，以及 Waymo 在自駕計程車領域的領先地位，視為 2026 年前的重要成長動能。

不過，隨著資金大量湧入，市場預期水準已明顯提高。根據 LSEG 數據，分析師預估 Alphabet 第四季營收年增 15%，達 1,110 億美元以上，2026 年全年營收成長率預期落在低雙位數。資本支出方面，Alphabet 於 10 月將 2025 年資本支出預測由 850 億美元上調至最多 930 億美元，FactSet 資料顯示，分析師預估 2026 年資本支出可能超過 1,140 億美元。

執行長皮查伊多次強調，公司正回應持續升溫的需求。他在 10 月財報電話會議中指出，Google 雲端業務於 2025 年前三季簽署的單筆金額超過 10 億美元的合約數量，已超越前兩年總和。