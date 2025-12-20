預測市場看好！Alphabet 2026年稱霸全球市值機率 逼近輝達

鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 12:00

Polymarket 預測市場周五 (19 日) 上午的行情顯示，到 2026 年 12 月，Alphabet 成為全球最大公司的機率為 33%，僅次於輝達的 37%。DataTrek Research 共同創辦人 Jessica Rabe 指出，在此之前，輝達與 Alphabet 的機率各為 36%。

Rabe 認為，這個預測市場排名對 Alphabet 而言「尤其是利多」，主要奠基在 Google AI 模型 Gemini、以及自研晶片張量處理單元 (TPU) 之上。

目前，輝達和蘋果的市值仍領先 Alphabet。Alphabet 要超越輝達，市值需從 3.7 兆美元提升至超過 4.2 兆美元，這絕非易事，蘋果市值則為 4 兆美元。

Alphabet 在自研晶片方面的進展，讓一些分析師開始關注搶走輝達市占率的可能性。Alphabet 除了內部使用 TPU，還開始把 TPU 租給客戶使用。

新推出的 Gemini 3 模型，也是 Alphabet 今年股價上漲的重要催化劑，Gemini 3 使用 TPU 訓練，在關鍵指標上表現優於 OpenAI 的 ChatGPT。

儘管 Alphabet 仍落後輝達，但在明年成為全球最大公司並非不可能。MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 曾在 9 月指出，Alphabet 的業務線多元、雲端業務也正在加速成長，使該公司「不僅是生成式 AI 時代的贏家，也應被視為全球最有價值公司的有力競爭者」。