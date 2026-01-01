鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普上周下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)，不僅震撼拉丁美洲政局，也被視為對中國釋出強烈訊號，宣示美國將重新主導西半球，不容其他大國勢力進一步擴張。這場突襲行動，讓美中角力正式延伸至拉丁美洲，為雙方關係開啟新的戰線。
美軍突襲馬杜洛，被視為川普所提出「唐羅主義」(Donroe Doctrine) 的首度實踐。該構想源自 19 世紀門羅主義 (Monroe Doctrine)，主張美國在美洲擁有主導權，並被納入白宮上月公布的《國家安全戰略》。文件明確指出，美國有權阻止競爭對手掌控「具戰略重要性的資產」，並強調將努力排除外國企業在該地區建設關鍵基礎設施。
美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 直言，白宮不會允許西半球成為對手勢力的行動基地；美國駐聯合國特使瓦爾茲 (Mike Waltz) 更直接點名中國，指其正積極進入南美洲，美國將強力反制。
然而，分析人士指出，美國要撼動中國在拉丁美洲的影響力並不容易。中國與拉美的貿易額自本世紀初以來暴增 40 倍，2024 年已達 5,180 億美元，逐步挑戰美國長期的經濟主導地位。從比亞迪 (01211-HK) 電動車、小米手機(01810-HK)，到滴滴出行，中國品牌早已融入當地生活。
根據研究機構資料，截至 2025 年第三季，中國對拉美的直接投資累計超過 1,800 億美元，其經濟影響力已在 33 國中的 14 國超越美國，多個國家也轉而與北京建交。
面對白宮強硬表態，拉美多國政府態度相對冷靜。巴西官員私下表示，川普行動主要針對委內瑞拉，總統魯拉 (Lula da Silva) 不會在美中之間選邊站。墨西哥與阿根廷官員也指出，對中國的經貿策略不會因委內瑞拉事件改變。
哥倫比亞副外長賈拉米約 (Mauricio Jaramillo) 更公開表示，美國施壓不可接受，國家有權維持自主外交政策，並強調與中美雙方的關係不應被對立化。
中國企業已深入拉美關鍵產業，涵蓋港口、電力、礦產與農業供應鏈。秘魯錢凱港 (Chancay) 被視為中國海上絲路的橋頭堡，具備可停靠大型軍民船舶的深水泊位，引發美方疑慮。阿根廷近期阻擋中國企業取得水道疏濬合約，被視為可能的因應模式。
在能源領域，中國在巴西投資超過 21GW 發電容量，並興建全球最長的超高壓輸電線之一；在農業方面，中糧國際 (Cofco) 於巴西港口打造大型出口樞紐，掌控大豆等關鍵供應鏈。
北京方面對馬杜洛遭罷黜顯然措手不及，中國外交部痛批美國施壓委內瑞拉切斷對中經濟往來是「霸凌行為」，並強調將保護中國在當地的合法權益。中國內部也開始盤點海外投資曝險，並討論反制方案。
專家指出，若美國進一步針對中國企業在拉美的投資採取行動，恐引發北京報復，波及更廣泛的美中關係。儘管川普與中國國家主席習近平今年仍計畫多次會晤，但拉丁美洲已成為雙方競逐的新焦點，未來不確定性明顯升高。
下一篇