鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 03:00

美國總統川普上周下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)，不僅震撼拉丁美洲政局，也被視為對中國釋出強烈訊號，宣示美國將重新主導西半球，不容其他大國勢力進一步擴張。這場突襲行動，讓美中角力正式延伸至拉丁美洲，為雙方關係開啟新的戰線。

「唐羅主義」正式登場

美軍突襲馬杜洛，被視為川普所提出「唐羅主義」(Donroe Doctrine) 的首度實踐。該構想源自 19 世紀門羅主義 (Monroe Doctrine)，主張美國在美洲擁有主導權，並被納入白宮上月公布的《國家安全戰略》。文件明確指出，美國有權阻止競爭對手掌控「具戰略重要性的資產」，並強調將努力排除外國企業在該地區建設關鍵基礎設施。

美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 直言，白宮不會允許西半球成為對手勢力的行動基地；美國駐聯合國特使瓦爾茲 (Mike Waltz) 更直接點名中國，指其正積極進入南美洲，美國將強力反制。

中國深耕拉美已成事實

根據研究機構資料，截至 2025 年第三季，中國對拉美的直接投資累計超過 1,800 億美元，其經濟影響力已在 33 國中的 14 國超越美國，多個國家也轉而與北京建交。

拉美各國態度冷靜應對

面對白宮強硬表態，拉美多國政府態度相對冷靜。巴西官員私下表示，川普行動主要針對委內瑞拉，總統魯拉 (Lula da Silva) 不會在美中之間選邊站。墨西哥與阿根廷官員也指出，對中國的經貿策略不會因委內瑞拉事件改變。

哥倫比亞副外長賈拉米約 (Mauricio Jaramillo) 更公開表示，美國施壓不可接受，國家有權維持自主外交政策，並強調與中美雙方的關係不應被對立化。

中國戰略資產遍布美洲

中國企業已深入拉美關鍵產業，涵蓋港口、電力、礦產與農業供應鏈。秘魯錢凱港 (Chancay) 被視為中國海上絲路的橋頭堡，具備可停靠大型軍民船舶的深水泊位，引發美方疑慮。阿根廷近期阻擋中國企業取得水道疏濬合約，被視為可能的因應模式。

在能源領域，中國在巴西投資超過 21GW 發電容量，並興建全球最長的超高壓輸電線之一；在農業方面，中糧國際 (Cofco) 於巴西港口打造大型出口樞紐，掌控大豆等關鍵供應鏈。

美中衝突恐持續升溫

北京方面對馬杜洛遭罷黜顯然措手不及，中國外交部痛批美國施壓委內瑞拉切斷對中經濟往來是「霸凌行為」，並強調將保護中國在當地的合法權益。中國內部也開始盤點海外投資曝險，並討論反制方案。