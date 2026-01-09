伊朗里亞爾暴跌、騷亂持續！川普威脅干涉令緊張氣氛加劇

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-09 05:00

伊朗里亞爾匯率劇烈波動，正在社會層面引發連鎖反應。伊朗多地發生騷亂，最新消息顯示，伊朗西南部恰哈爾馬哈勒 - 巴赫蒂亞里省的抗議示威現場爆發衝突，造成兩名警察死亡，另有 30 人受傷。

伊朗里亞爾匯率劇烈波動，正在社會層面引發連鎖反應。（圖：Shutterstock）

伊朗此輪騷亂始於 2025 年 12 月 28 日，當天在公開市場上伊朗里亞爾兌美元匯率創下新低，引發伊朗首都德黑蘭大巴扎店主不滿，關店休市。

據《第一財經》周四（8 日）報導，上海外國語大學中東研究所副教授韓建偉表示，伊朗匯率大幅貶值觸發騷亂，民眾除向政府提出經濟民生關切外，還表達出了一些政治訴求。

2025 年伊朗里亞爾兌美元匯率貶值超過三分之一。

伊朗央行總裁法爾津於 12 月 29 日宣布辭職，當天伊朗總統佩澤希齊揚決定赫馬提（Abdulnaser Hemmati）出任中央銀行總裁。

伊朗官方統計機構的數據顯示，2025 年 12 月通膨率飆到 52%。2025 年 12 月 31 日，美元兌里亞爾的匯率達到 138 萬里亞爾，在法爾津 2022 年上任時匯率約 43 萬里亞爾。

韓建偉表示，伊朗政府將官方匯率長期設定在 1 美元兌 4.2 萬里亞爾，目前在自由市場上匯率已是 1 美元兌 150 萬里亞爾左右，相差懸殊。

她進一步說道，目前伊朗政府多次要進行匯率市場化改革，但多次改革都以失敗告終，引發了新一輪貨幣貶值。這引發了民眾憤怒，因為手上的錢每天都在貶值，不斷懷疑央行和政府的信用。

與此同時，美國總統川普 2 日威脅要干預伊朗騷亂事件，稱美國「已做好準備」。數天前他還威脅如果伊朗企圖再度發展彈道飛彈計畫，美方將支持以色列再次對伊朗發起打擊。