鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 23:39

根據《CNBC》周四 (8 日) 報導，美國財政部長貝森特表示，降息是未來經濟成長的關鍵，聯準會 (Fed) 不應延遲。他將在明尼蘇達經濟俱樂部發表演說，力挺川普的經濟議程，並強調寬鬆貨幣政策將為未來成長鋪路。

根據政府內部人士提供的演講摘要，貝森特將表示：「降息將對每個明尼蘇達人的生活產生實質影響。這是更強勁經濟成長唯一缺少的要素。這就是為什麼 Fed 不應延遲。」

聯準會在 2025 年最後 4 個月連續 3 次降息，共降 75 基點，將關鍵利率降至 3.5% 至 3.75% 區間。

今年降息步伐料放緩

然而，今年降息步伐預計將大幅放緩，市場預期僅降息 2 次，而 Fed 官員最新預測則僅降息 1 次。

影響降息步伐的一個關鍵因素是，Fed 今年將迎來新主席，這個過程由貝森特主導。

現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月結束，這位財長已將候選人名單縮減至 5 人。國家經濟委員會主任盧特尼克 (Howard Lutnick) 和前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 是預測市場看好的兩大熱門人選。

雖然降息可能重新點燃通膨，但也可能有助於支撐放緩中的勞動市場。

力挺川普經濟議程

貝森特將於美東時間下午 12 時 45 分（台灣時間周五凌晨 1 時 45 分）發表演說。會中，他預計還將力挺川普的經濟議程。