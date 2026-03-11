鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-11 15:10

根據《Business Insider》報導，在美國總統川普暗示伊朗戰爭可能很快結束後，油價在一度突破每桶 100 美元後大幅下跌，但市場在週二（10 日）仍持續出現劇烈波動。

布蘭特原油週二徘徊在每桶約 88 美元，較此前高點下跌 11%，但仍明顯高於戰前約 70 美元的水準。

這種歷史性的劇烈波動已使市場陷入混亂，股市走低，同時市場預測全球經濟可能進入一段停滯性通膨時期。

摩根大通週二在一份報告中討論了這一議題，分析美國可採取哪些政策選項，以緩解目前油價的劇烈波動。

以下是該行認為短期內可能採取的措施。

釋放戰略石油儲備

美國正考慮動用戰略石油儲備釋放原油，而其他 G7 成員也正在討論類似措施。美國能源部長賴特（Chris Wright）表示，若各國協同行動，參與國家每日釋放量將約為 120 萬桶，總釋放規模可能達 3 億至 4 億桶。

不過，摩根大通並不認為這是最有效的解決方案。

報告指出：「雖然此舉有所幫助，但以這樣的釋放速度，難以實質填補每日 1600 萬桶的供應缺口，而且可能僅能在衝突升級前已出貨的油輪仍在運送期間，提供初步的緩解效果。」

分析進一步指出，一旦這些既有貨運完成交付，而新的裝載無法啟程，每日 120 萬桶的釋放量，將不足以抵消未來兩週內可能出現、約每日 1200 萬桶的供應損失。

限制原油出口

摩根大通分析師認為，對於川普而言，最直接的政策工具之一，是動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。該法律允許美國總統在國家緊急狀態下，限制原油及其他精煉石油產品的出口。

不過，摩根大通依然指出，這項措施未必是長期最佳解方。

分析指出，短期來看，限制美國原油與成品油出口，可能因為將供應留在國內市場而壓低美國油價；但長期而言，此舉可能抑制能源生產並收緊全球市場供應，最終反而推升全球及美國的燃料價格。

暫時豁免《1920 年商船法令》

另一項可能的政策選項是暫時豁免《1920 年商船法令》。這項較少為人熟知的法律，理論上可能為油價問題提供解方，但同時也存在一定限制。

該法案於 1920 年通過，規定所有在美國港口之間運輸的貨物，必須由美國建造並懸掛美國旗幟的船隻運送。

美國總統在特定情況下可以暫時豁免此規定，以降低國內航運成本。不過，摩根大通指出，單純取消這項限制對油市影響可能有限。

分析師表示：「若將釋放戰略石油儲備與暫時豁免《1920 年商船法令》結合，政策效果將更為顯著。」

他們指出，若沒有豁免措施，美國旗艦油輪運力有限，可能限制戰略儲備原油運往主要煉油中心或供應不足地區的速度。

暫免聯邦燃料稅

摩根大通也指出，政府可透過暫時免除汽油與柴油稅，為消費者提供一定程度的紓困。

不過分析師認為，這並非容易實施的措施，因為相關政策通常需要國會採取行動，但各州政府較容易自行推動類似方案。

分析師表示：「在某些有限情況下，行政部門可以提供短期的行政性紓困措施。然而，若要在全國範圍內長期免除聯邦汽油或柴油稅，幾乎必然需要國會通過新的立法。」

關鍵變數：荷姆茲海峽

摩根大通同時強調，若荷姆茲海峽未能重新開放，大多數政策措施恐怕難以真正發揮效果，而戰爭接下來的發展仍充滿不確定性。

荷姆茲海峽是全球石油運輸最重要的戰略瓶頸之一，如今已迅速成為伊朗在戰爭中的關鍵籌碼。

分析師指出，目前美國採取的行動尚不足以恢復這條航道的正常通行。