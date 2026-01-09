俄對川普格陵蘭計畫異常沉默 分析師：普丁期待的大禮是北約自我瓦解

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 06:20

美國總統川普聲稱美國必須基於國安理由接管格陵蘭，指控中、俄船隻在北極「到處都是」。中國迅速反駁，但俄羅斯卻異常沉默。據《CNBC》周四 (8 日) 報導，分析師指出，普丁樂見北約分裂，因這對俄國是「不戰而勝的大禮」。

分析師指出，普丁樂見北約分裂，這對俄國是「不戰而勝的大禮」。(圖:Shutterstock)

針對川普發言，中國外交部發言人林劍周一反擊，指責華府拿「中國威脅」當藉口謀取私利。

俄羅斯則保持沉默，部分因為正值東正教聖誕假期（1 月 7 日）。俄羅斯外交部僅批評美國在委內瑞拉的行動及扣押俄籍油輪，對格陵蘭議題未置一詞。

俄北極利益更大

理論上，莫斯科比中國更應該對美國「接管」格陵蘭發聲，因為俄羅斯近年高度關注北極地區的地緣戰略利益。

俄羅斯是最大的北極國家，占北極海岸線 53%，在該地區有長期的地緣政治、戰略和經濟利益。

北極對俄羅斯經濟至關重要。當地的石油、天然氣和礦產開採是重要產業，還有漁業和運輸物流，特別是北海航線，這條俄羅斯連接歐亞的主要北極航運要道。

此外，俄羅斯在北極部署海基核武力量，設有多個軍事基地和機場，以及專門的破冰船隊進行貿易、運輸和資源開採。

北約分裂更符合俄利益

美國執著於格陵蘭，特別是武力接管的可能性，確實可能影響俄羅斯的北極利益。但分析師告訴《CNBC》，莫斯科更想看到北約瓦解。

北約前資深官員、智庫 Chatham House 專家 Jamie Shea 周三指出，俄羅斯在格陵蘭的利益微不足道。北約早已在限制俄羅斯在北極的活動。加拿大、丹麥、挪威和英國都在增加該地區軍力，瑞典和芬蘭也加入北約，所以就算美國擴大在格陵蘭的存在，對俄羅斯的戰略影響不大。

但普丁樂見北約內部分裂混亂，引發跨大西洋危機，導致美國停止支持烏克蘭、從歐洲撤軍。此外，若美國專注於西半球事務，將給俄羅斯更多空間在非洲、中東、中亞和歐洲擴大影響力。

「總體來說，這對普丁是巨大勝利，而他不用付出任何代價。」Shea 說。

歐洲震撼、普丁得利

川普重提格陵蘭計畫，並威脅可能動武，本周震撼北約及歐洲各國。格陵蘭和丹麥多次明確告訴川普，該島不能被占領或出售，任何軍事行動都將終結北約聯盟。

歐洲領導人也反對川普，強調「有關丹麥和格陵蘭的事務，只能由丹麥和格陵蘭自己決定」。美國國務卿魯比歐預計下周將與丹麥官員會面。

英國智庫 RUSI 資深研究員 Edward R. Arnold 告訴《CNBC》，歐洲領導人的警覺反應，以及北約可能解體，「對普丁來說是絕佳大禮」。