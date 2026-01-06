鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 16:30

在上周六 (3 日) 派出美軍突襲委內瑞拉抓獲該國總統馬杜洛後隔天，美國總統川普在搭乘「空軍一號」返回華府途中再次重申對格陵蘭的主權訴求，並稱「從國安角度出發，美國需要格陵蘭島，而丹麥對此無能為力」。這番發言引發丹麥及格陵蘭島的強烈譴責，丹麥隨即進入「全面危機應對模式」。

丹麥首相 Mette Frederiksen 周日 (4 日) 在臉書發文直指美方言論「完全站不住腳」，強調丹麥王國 (包括格陵蘭島) 是北約成員國，受集體安全機制保護，且美丹已簽署國防協議，美國擁有格陵蘭島的廣泛通行權。

Frederiksen 說：「我強烈敦促美國停止對親密盟友的威脅，格陵蘭絕不會待價而沽。」

格陵蘭島總理 Jens Frederik Nielsen 周一也在記者會上批評川普言論「極為粗魯且無禮」，並重申格陵蘭島的領土完整不容侵犯，哥本哈根當局隨後宣布進入「全面危機應對模式」，加強北極地區國防投入，包括增購 16 架 F-35 戰鬥機，以應對潛在安全威脅。

國際社會對此事件高度關注。歐洲多國政要紛紛表態支持丹麥，法國總統馬克宏稱「美國干預格陵蘭島的可能性，已成為北約內部凝聚力的最大風險源頭」，歐盟執委會主席范德賴恩也強調「邊界不能通過武力改變」。

分析人士指出，美國若對格陵蘭採取干預行動，恐引發北約內部「兄弟鬩牆」，甚至導致聯盟瓦解。

值得注意的是，格陵蘭島民對美國的控制訴求普遍反對。去年格陵蘭島自治議會選舉顯示，多數民眾支持從丹麥獨立，但反對加入美國。丹麥政府先前已嘗試改善與格陵蘭島關係，承諾增加醫療和基礎設施投資，但川普的言論再次加劇了雙方緊張局勢。

這次事件再次凸顯北極地區的地緣政治重要性。格陵蘭島擁有豐富的礦產資源和戰略位置，隨著全球氣候暖化，北極航道的商業價值日益提升，成為各國爭奪的焦點。

美國對格陵蘭島的覬覦，不僅加劇了與丹麥的緊張關係，也引發了歐洲對北約團結的擔憂。

專家指出，美國若堅持以武力或經濟手段奪取格陵蘭島，恐導致與歐洲盟友的關係破裂，甚至引發更大範圍的地緣政治衝突。