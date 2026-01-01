鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-08 03:13

川普：住房子的應該是人不是企業

圖：Truth Social

川普周三在 Truth Social 貼文表示：「長期以來，買房和擁房被視為美國夢的象徵，是努力工作和做對事的回報。但現在，因為拜登和國會民主黨造成的創紀錄高通膨，美國夢對太多人越來越遙不可及，尤其是年輕人。」

川普表示將立即採取措施禁止大型機構投資人購買更多獨棟住宅，並呼籲國會立法。他強調，住房子的應該是人，不是企業。川普未說明禁令如何實施，但表示將在兩週後於達沃斯世界經濟論壇演講時說明更多住房負擔能力提案。

過去十年，私募股權巨頭、不動產投資信託和其他大型機構投資人累積了大量獨棟住宅出租組合，減少了潛在購屋者的房源並推高房價。

相關股價重挫

消息一出，相關公司股價應聲下跌。美國最大獨棟住宅出租商 Invitation Homes(INVH-US) 重挫 7%，擁有並出租獨棟住宅的投資公司黑石集團一度暴跌 9.3% 後收窄至跌 4%。其他涉足房地產的大型機構投資人股價也下跌，包括阿波羅全球管理 (APO-US) 和貝萊德 (BLK-US)。

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「這對他們的業務應該會有實質影響。私募股權公司在變現許多投資上遇到困難，但黑石經營美國最大的獨棟住宅出租業務，創造了不錯的收入。所以股價近期反彈後今天出現較大回檔並不意外。」