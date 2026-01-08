鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-08 05:51

美元周三 (7 日) 兌歐元、日元等主要貨幣大致持穩，市場正圍繞本周將公布的多項美國勞動市場數據進行布局。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 小幅上漲 0.07%，報 98.68。

‌



根據美國勞工部數據，11 月職缺數量降幅超出預期，招募動能也趨緩，顯示勞動需求持續降溫。

另一方面，美國供應管理協會 (ISM) 數據顯示，美國 12 月服務業活動意外回溫，但 ADP 全國就業報告指出，12 月民間就業成長反彈幅度不如預期。

市場更關注、也最具代表性的 非農就業報告，將於周五公布。

美元兌瑞士法郎小幅上漲 0.24%，至 0.797。

美元兌日元小漲 0.08%，至 156.75。

Monex Canada 資深選擇權交易員 Olivier Bellemare 表示，「目前美元的價格走勢偏向策略性操作，因為在缺乏明確政策訊號的情況下，市場往往會出現漲勢回吐。」

他指出，「焦點將放在接近周末的就業數據，原因在於市場仍在尋找通膨是否具有黏著性的線索，以此作為美元兌其他貨幣的方向性布局依據。」

油價周三下跌，同時中國指控美國「霸凌」，此前美國川普政府表示，已說服委內瑞拉將部分原油供應轉向、避免流向北京。

日中緊張成市場焦點

歐元在前一日下跌後繼續走弱，因德國 12 月通膨降幅超出預期，促使交易員略微下修對 2027 年初升息的押注。

自去年夏天以來，市場普遍預期歐洲央行 (ECB) 的政策利率將在 2026 年前維持穩定，並於 2027 年隨著德國財政刺激推升通膨壓力而轉向緊縮。

歐元兌美元下跌 0.04%，至 1.1682 美元，前一交易日跌幅為 0.28%。

此外，市場也關注中國周二宣布禁止對日本出口可用於軍事用途的「雙用途」物資，這是北京針對日本首相 高市早苗 (Sanae Takaichi) 去年 11 月初有關台灣言論的最新回應。

策略師指出，此舉對外匯市場影響有限，但拖累日本股市，日股周三下跌 1%。

一些分析師認為，日中關係升溫可能讓日本央行 (BoJ) 在進一步升息時更為謹慎。

澳幣兌美元升至 0.6766 美元，創 2024 年 10 月以來新高。一份表現分歧的通膨報告，仍讓市場保留短期升息的可能性。

紐幣兌美元下跌 0.14%，至 0.5776 美元。

由 Stuart Jenkins 領軍的高盛 (Goldman Sachs) 分析師在給投資人的報告中指出，「我們認為，2026 年偏向風險偏好的整體環境，加上區域性宏觀經濟與估值利多因素，將支撐今年澳幣與紐幣兌美元的正向表現。」

截至台灣時間周四 (8 日) 約 5:50 價格: