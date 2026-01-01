鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 02:30

《彭博》周三 (7 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 再度將備受期待的滾動式機器人「Ballie」擱置。這款產品最早於六年前亮相，卻始終未正式上市，如今看來短期內也不太可能再度現身。

這款能在家中自由移動的球形機器人，完全缺席本周登場的消費性電子展 (CES)。三星去年曾表示，Ballie 已接近零售上市階段，但最新情況顯示，該產品的推出時程再度延後。

三星在書面回應中，將 Ballie 定位為公司內部的「主動式創新平台」，而非即將上市的消費性產品。三星發言人表示，經過多年實際環境測試，Ballie 持續為三星在空間感知、情境導向體驗的設計提供重要參考，尤其是在智慧家庭、環境式人工智慧 (Ambient AI) 與隱私設計等領域。

三星也已將 Ballie 累積的技術經驗，應用至其他產品線，包括掃地機器人與智慧家庭裝置。雖然三星並未明確宣布取消 Ballie 作為消費性產品的計畫，但相關說法顯示，該產品目前已被暫時擱置。

Ballie 自問世以來，命運多舛。這款外型圓潤、黃色外殼、常被比喻為《星際大戰》機器人的裝置，最初於 2020 年 CES 亮相，並在之後數年間多次消失又重返展場。兩年前，三星曾將 Ballie 定位為全方位智慧家庭夥伴，展示其投影影片、巡視居家環境與照看寵物，以及控制智慧燈具與恆溫器等功能。

Ballie 最近一次亮相是在 2025 年 CES，三星當時僅進行受控展示，呈現部分功能，包括影片投影、鏡頭主體辨識與語音互動，並表示產品有望於 2025 年出貨。

去年 6 月，三星宣布與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 合作，導入 Gemini 人工智慧平台，希望加速 Ballie 上市，原本目標為去年夏末推出，但最終未能如期實現。