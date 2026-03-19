鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-20 06:03

美股週四 (19 日) 震盪收低，不過隨著油價午後自高檔回落，三大指數跌幅明顯收斂，市場押注中東局勢可能出現降溫跡象。

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市場早盤一度承受明顯賣壓，主因伊朗與以色列互相攻擊重要油氣設施，帶動原油期貨盤中飆升，布蘭特原油一度大漲 10%，衝上每桶 119 美元，市場憂心中東衝突恐進一步干擾全球能源供應，並推升通膨壓力。

美股午盤後，油價漲勢明顯降溫。布蘭特原油期貨一度回落 2%，主因市場解讀以色列總理尼坦雅胡談話偏向緩和。尼坦雅胡表示，以色列將協助美國重啟荷姆茲海峽航運，並稱這場戰爭可望比外界預期更快結束，帶動投資人對衝突升級風險的憂慮暫時降溫。

此外，美國也批准部分俄羅斯原油的交付與銷售，進一步放寬制裁，以抑制能源價格走高，這也成為油價回落的另一項因素。

美國財政部長貝森特也表示，美方正考慮解除長期對伊朗石油施加的制裁，以壓低因戰事推升的能源價格。另一方面，川普政府一名官員週四透露，白宮目前並不打算禁止美國石油與天然氣出口。

與此同時，聯準會最新利率展望也持續牽動市場情緒。儘管聯準會仍暗示今年可能保留一次降息空間，但在通膨預測上修、加上主席鮑爾釋出偏鷹派訊號後，市場對今年降息的期待持續降溫，進一步壓抑股市表現。

美股週四 (19 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 203.72 點，或 0.44%，收 46,021.43 點。

那斯達克指數下跌 61.73 點，或 0.28%，收 22,090.69 點。

S&P 500 指數下跌 18.21 點，或 0.27%，收 6,606.49 點。

費城半導體指數上漲 68.18 點，或 0.88%，收 7,863.30 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 92.31 點，或 0.63%，收 14,511.99 點。

標普 11 大板塊跌多漲少，僅能源、金融與資訊科技守住平盤之上；反觀原物料跌 1.55% 表現最弱，非必需消費、必需消費與工業也同步走低。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全數收黑。Meta (META-US) 下跌 1.46%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.53%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.11%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

美光 (MU-US) 雖然公布優於預期的財報，但截至 8 月底止的本年度資本支出將超過 250 億美元，高於分析師預估，拖累股價收黑 3.78% 至每股 444.27 美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 最新財報遜色，獲利大減 67%，創下 2024 年初以來最差表現，顯示 AI 投資回報仍待時間發酵，該股週四崩跌 7.14% 至每股 124.90 美元。

禮來 (LLY-US) 開發的一款名為「三重 G」的實驗性糖尿病和肥胖症藥物，在糖尿病患者減重效果上優於目前市面藥物，該股週四仍震盪收黑 0.060% 至每股 917.50 美元。

優步 (UBER-US) 週四宣布，未來五年將投資最多 12.5 億美元予 Rivian Automotive (RIVN-US)，以推動自駕計程車車隊在美國、加拿大與歐洲上路。前者下滑 1.72%，後者強升 3.80%。

華爾街分析

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Scott Wren 表示，近期市場表現幾乎完全取決於荷姆茲海峽能否順利重啟。他預測，荷姆茲海峽將在幾週內開放，而不是幾個月。

Montis Financial 投資長 Dennis Follmer 指出，市場目前最想確認的問題，就是高油價究竟還會維持多久，而這也是近期資產價格波動加劇的主因。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 認為，美國與以色列雖在傳統軍事層面占據上風，但若不部署地面部隊，似乎沒有明確軍事手段可讓荷姆茲海峽恢復正常運作，顯示若缺乏外交解方，這場危機恐怕難以真正落幕。

此外，華爾街週五還將迎來大規模選擇權到期。花旗估計，與美股個股、指數及 ETF 相關、名目金額高達 5.7 兆美元的選擇權將在週五到期，季度「三巫日」效應也可能進一步放大市場震盪。