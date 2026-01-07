鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 20:10

由於美國突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)，以及美國總統川普欲收購格陵蘭島，而與北約成員國丹麥產生爭議，全球軍事開支問題再次成為焦點。連串地緣政治事件，同時也為歐洲持續上漲的國防類股注入了新的動力。

數據顯示，彭博歐洲國防企業指數自年初以來已飆升 10%，而這一指數在 2025 年已累積了 73% 的巨大漲幅。Alphavalue 分析師 Saima Hussain 指出，委內瑞拉事件強化了一種觀念，即美國的安全政策可能變得更具交易性且更單邊，即使對盟友亦然。這促使歐洲體認到，無論是否有美國的支持，都必須具備採取行動的能力。

WisdomTree 總體經濟研究主管 Aneeka Gupta 表示，在一個更具干預性、更難以預測的世界中，像委內瑞拉這樣的事件，促使投資者將國防視為一個結構性主題而非周期性主題。

此類事件有助於強化政治決心，以達到或超過北約設定的 GDP 2% 目標，或是北約大多數國家去年承諾的 GDP 3.5% 核心國防開支新目標。這些開支通常集中在歐洲國防集團擅長的領域，包括補充彈藥、投資海空軍力量，以及升級監控和網路能力。

例如，德國於去年底啟動了約 500 億歐元的巨額支出計畫，用於購買裝甲車、防空導彈和衛星，目標是提前六年於 2029 年達到北約的開支承諾。高盛策略師 Sharon Bell 等專家對歐洲國防股表示看好，預計財政和軍事開支承諾將持續推動利潤增長。

儘管投資者對此領域重新燃起了熱情，使得估值相對於其他歐洲市場來說已經偏高，但分析師仍普遍認為，由於預算增加和積壓訂單雄厚，基本面將獲得支撐。