美國突襲委內瑞拉拘捕馬杜洛！馬斯克、華倫及商界專家熱議投資與國際影響

美國總統川普週六（3 日）宣布，美國對委內瑞拉展開突襲行動，成功拘捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子；隨著事件後續發展，商界與外交政策領域的重要人物也紛紛做出回應。

根據《Business Insider》報導，美國對委內瑞拉展開突襲，引發馬斯克、華倫、Henry Gao 等政商界人士回應。其中，有人反對也有人讚賞，更有人將此視為投資機會。

以下是商界與外交政策領域的重要人物對此事作出的回應：

特斯拉執行長馬斯克

特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克週六大部分時間在 X 發文，讚揚川普政府及在委內瑞拉的軍事行動。

他寫道：「看到這麼多委內瑞拉人慶祝自己的國家從殘暴的暴君手中獲得自由，真令人感到溫暖。」

在另一則貼文中，馬斯克轉發白宮圖片，顯示馬杜洛被捕後搭乘美國兩棲登陸艦「硫磺島號」，並註解：「恭喜川普總統！這是全世界的勝利，也是向全世界邪惡獨裁者發出的明確訊號。」

馬斯克與川普多年來關係起伏不定，兩人時而看似親密盟友，時而又在媒體上互相尖銳批評。

參議員華倫（Elizabeth Warren）

來自馬薩諸塞州的民主黨參議員華倫曾任哈佛法學院教授，專長破產法與消費者金融。

在 X 發文中，她批評川普拘捕馬杜洛的行動：「不管馬杜洛多麼可怕的獨裁者，這都是違憲的，並可能將美國捲入該地區更多衝突。」

華倫質疑道：「美國要『掌控』委內瑞拉意味著什麼？川普接下來在世界其他地方又會做什麼？」

她指出：「美國人民選擇的是降低成本，而不是川普在海外進行危險的軍事冒險行動，這並不能讓美國人民更安全。」

國際治理創新中心高級研究員 Henry Gao

國際治理創新中心（Center for International Governance Innovation）高級研究員、新加坡管理大學法學教授 Henry Gao 在 X 的一系列貼文中表示，美國對加拉加斯的突襲行動開啟了「國際法的新勇敢時代」。

他寫道：「馬杜洛的被捕引發了自格勞秀斯（Grotius）以來最大規模的國際法復興。一夜之間，X 上的每個人都成了國際法專家，熱衷將委內瑞拉與台灣進行比較。」

Gao 稱：「但中國從未將台灣問題視為國際法問題，它一直被定位為內部事務，將台灣視為叛離的省份。」

他指出：「中國之所以尚未採取行動，並非因為缺乏法律依據，而是缺乏能力。因此，美國在委內瑞拉的行動並未為中國提供額外的法律理由。」

政治風險諮詢公司 Signum Global Advisors 主席 Charles Myers

政治風險諮詢公司 Signum Global Advisors 主席 Charles Myers 表示，未來委內瑞拉的財務復甦將以石油、觀光及建築領域的外國投資為「核心」。

他補充指出，由於外國投資的規模龐大，他預期委內瑞拉經濟在未來兩年的增長速度將超出外界預期。

Myers 同時也是前投資諮詢公司 Evercore 的主管，他計劃於 3 月帶領 15 至 20 名投資者前往委內瑞拉，實地尋找投資機會。

Signum Global Advisors 過去也曾安排類似行程，帶領投資者團體前往敘利亞與烏克蘭考察。

政治風險研究與諮詢公司 Eurasia Group 創辦人 Ian Bremmer

政治風險研究與諮詢公司 Eurasia Group 創辦人 Ian Bremmer 在 LinkedIn 發文指出，美國的假設是，接下來的委內瑞拉領導人將按照美國的意願行事，因為他們剛剛見識到了「不照做就有後果」。

Bremmer 的貼文還附上了一張馬的素描迷因。馬的後半身細節精緻，標註為「SOF 行動拘捕馬杜洛」，指的是週六凌晨執行的特種作戰部隊行動；馬的頭部則是簡單的兒童畫風，標註為「委內瑞拉未來計畫」。

Bremmer 補充說：「我並不認為這算得上什麼計畫。」

在另一篇貼文中，他寫道：「叢林法則非常危險。今天適用於你的敵人的事，明天可能就會發生在你身上。不要低估世界正在如何發展。」

億萬富翁對沖基金經理 Bill Ackman

億萬富翁對沖基金經理 Bill Ackman 在 X 發文表示：「馬杜洛下台將壓低油價，這對美國有利，對俄羅斯則非常不利。」