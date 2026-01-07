鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (7) 日宣布推出 3610 NVMe SSD，為業界首款針對用戶端運算的 PCIe Gen5 QLC SSD，重新定義主流 PC 和超薄筆電在效能、效率和容量的表現，目前已向部分特定 OEM 合作夥伴送樣，並將提供多種規格尺寸，容量從 1TB 到 4TB 不等。
3610 SSD 採用美光 G9 NAND 技術，連續讀取速度高達 11,000 MB/s，連續寫入速度則高達 9,300 MB/s，採用緊湊單面 M.2 2230 規格尺寸，並納入 4TB 超大容量，為超薄筆電與 AI 設備的理想之選。此項創新結合 Gen5 速度與 QLC 的經濟效益，在不犧牲電池續航力的前提下，將系統的回應速度推向全新高峰。
美光企業資深副總裁暨手機和用戶端事業群總經理 Mark Montierth 表示，3610 SSD 搭載尖端的 PCIe Gen5 技術、美光最先進的 G9 QLC NAND 以及時尚精巧的單面設計，帶來卓越的效能、容量與能源效率，將為超薄裝置注入強大活力，輕鬆駕馭裝置端 AI、沉浸式串流與各式高效能工作負載不斷攀升的需求。
美光看好，3610 SSD 具備大規模部署的效能，可連續讀取速度高達 11,000 MB/s、連續寫入高達 9,300 MB/s；隨機讀取 150 萬 IOPS、隨機寫入 160 萬 IOPS 的傲人速度，實現各類應用秒開即用、無縫多工處理，以及流暢的多媒體影音工作流。
此外，此次 3610 NVMe SSD 採無 DRAM 架構搭載主機記憶體緩衝區 (HMB) 與 DEVSLP 低功耗狀態，相較於 Gen4 TLC，每瓦效能提高 43%，進而延長電池壽命和降低物料清單 (BOM) 成本。
隨著 AI 興起，AI-ready 的傳輸速度僅需不到三秒，便可加載 200 億個參數的 AI 模型，使主流用戶端設備也能產出 AI 即時洞察和流暢優質的體驗；在使用者體驗上，於 PCMark 10 測試中，與 Gen4 QLC SSD 相比，整體評分提升多達 30%，頻寬亦增加 28%，是切合各類產業工作負載所需的絕佳方案。
同時，3610 NVMe SSD 的超薄設計與溫控管理，可透過主機端的熱能管理技術，OEM 廠商能精確掌控溫度閾值，進而在超薄、無風扇的設計中穩定保有高效能，同時搭載搭載最新的進階安全功能，例如資料物件交換 (DOE) 和裝置識別碼組合引擎 (DICE)，能更周全地守護使用者的資料。
美光預期，隨著 AI PC、沉浸式遊戲及混合辦公模式對運算效能的要求日益嚴苛，儲存技術必須帶來革命性的進展，方能因應此嚴峻的挑戰。美光 3610 SSD 正是這項變革的最佳體現，將可靠的 PCIe Gen5 資料中心級創新技術推向用戶端設備，從而鞏固美光在 NAND 技術領域的領先地位。3610 SSD 的定位介於美光的高階 Gen5 4600 系列與主打高性價比的 Gen4 產品之間，提供毫不妥協的巔峰效能、卓越穩健的可靠性，以及大規模部署的顯著價值。
