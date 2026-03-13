美光逆勢升超5% Wedbush上調目標價至500美元

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-14 06:20

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周五 (13 日) 大漲 5.13%，此前華爾街投行 Wedbush 將該晶片製造商的目標價由 320 美元上調至 500 美元，並維持優於大盤 (Outperform) 股票評級。

美光股價逆勢漲超5%(圖：Shutterstock)

Wedbush 表示，新的目標價是以 2027 會計年度每股盈餘預估的 5 倍再加上淨現金計算得出，並指出在產業景氣高峰時期，記憶體類股通常以中個位數倍數的本益比交易。

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目前美光的本益比約為 40 倍，而其 PEG 比率為 0.19，顯示在考慮成長因素後，該股的估值仍具吸引力。

Wedbush 表示，美光股價仍低於產業在獲利高峰時期常見的估值倍數，並重申對公司及整體記憶體產業的正面看法。新的目標價較先前預估上調 180 美元。

過去一年，美光股價已上漲約 329%，有一些分析認為目前股價可能已高於合理價值。

其他分析師也更新了對美光的看法。瑞穗維持優於大盤評級，並預估截至 5 月當季營收與每股盈餘 (EPS) 分別為 250 億美元與 11.13 美元，高於市場普遍預期。

富國銀行將美光目標價上調至 470 美元，Wolfe Research 與 Aletheia Capital 則分別給出 500 美元與 650 美元的目標價，理由是 AI 需求強勁以及記憶體價格前景改善。