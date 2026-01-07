鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 15:40

儘管門市大量關閉的跡象顯而易見，但 GameStop 至今尚未發布任何官方聲明。所有關於關閉的消息都來自顧客和員工在社群媒體上分享門市的關店告示，以及全國各地地方新聞媒體對個別地點關閉的驗證。

這支曾經當紅的迷因股，周二 (6 日) 股價波動不大，收盤小跌 0.29%，收 20.66 美元。

如同許多零售商一樣，GameStop 的營運表現並未達到投資人的期望。根據該公司去年 12 月向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的財務文件顯示，其營收低於預期。

GameStop 在文件中透露，公司於 2024 年啟動了一項審查，以確定應關閉的門市。審查結果是，公司在 2024 財年關閉了 590 家門市。GameStop 更預計在 2025 財年 (財年將於 1 月 31 日結束) 會關閉「大量額外門市」。

銷售額下降的主要趨勢是實體遊戲光碟正在失去人氣，多數消費者選擇下載數位版遊戲。許多現代的遊戲主機甚至已經不再具備光碟播放功能，進一步消除了在實體店購買遊戲的需求。這一轉變是導致 GameStop 陷入緩慢下行螺旋的原因之一，而 2021 年的迷因股事件，也曾人為地抬高了該公司的股價。

由於缺乏官方通知，一群熱心的玩家設立了一個名為「GameStop Closing List」的網站。網站透過群眾來源的方式，收集人們回報的即將歇業門市地點。截至周二，網站列出了 169 家被「確認」關閉的門市，另有 120 家門市被列為「據報關閉」。