2026-01-07

據《NBC News》報導，美國總統川普周二 (6 日) 向共和黨人發出警告：如果共和黨在今年的期中選舉中失去國會控制權，民主黨將會再次對他提出彈劾。

川普在眾議院共和黨政策會議上表示，「你們一定要贏下期中選舉，因為如果我們輸了期中選舉，那事情就會變成——我是說，他們一定會找個理由來彈劾我。我會再被彈劾一次。」

民調顯示，在距離期中選舉不到一年的時間，部分選民認為美國正走在錯誤道路上，其中經濟是最主要擔憂。11 月選舉中，眾議院全體議員及三分之一的參議員將改選，結果可能決定共和黨是否能在川普第二任期的最後兩年繼續推動其施政議程。

川普是美國史上唯一在眾議院遭到兩次彈劾的總統。不過，在兩起案件中，參議院支持定罪的票數都未達到所需的三分之二多數。

川普第一次於 2019 年遭彈劾，起因是他被指控施壓烏克蘭，要求其宣布調查當時的民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 扣留國會已批准的數億美元軍事援助等行為，藉此損害其選情。第二次彈劾發生在 2021 年，原因與他試圖推翻敗選結果、並引發 1 月 6 日國會山莊暴動有關。