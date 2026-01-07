蘋果與台積電達成有利晶片供應協議！A20晶片成本僅增 30%、NAND供應延至2026 Q1
鉅亨網編譯莊閔棻
根據摩根士丹利，蘋果 (AAPL-US) 不僅確保了 NAND 快閃記憶體供應可延續至 2026 年第一季，並且也從台積電 (2330-TW) 爭取到相對有利的報價。
根據《Wccftech》報導，摩根士丹利完成了對蘋果台灣供應鏈的調查後指出，該公司已成功確保 NAND 快閃記憶體供應可一路延續至 2026 年第一季。
不過，報告也提到，一旦與東芝記憶體簽署長期 NAND 供應合約，相關報價仍可能出現上調。
值得注意的是，相較於 NAND，DRAM 的供應談判仍在進行中，其中 2026 年第一季的價格被視為主要卡關點。
摩根士丹利分析，過去蘋果憑藉長期合約取得相當優惠的 DRAM 價格，但記憶體供應商如今可能希望「拉近與現貨市場的價差」，在 2026 年第一季實施更大幅度的調漲。
該行預期，蘋果若要確保 DRAM 供應延續至 2026 年第一季，可能必須接受超過 50% 的季增價格調整。
值得注意的是，在晶圓代工方面，摩根士丹利發現，蘋果已成功向台積電爭取到更為有利的價格。
雖然台積電計畫調漲先進製程晶圓報價，但針對蘋果的漲幅僅為低個位數百分比，明顯低於其他先進製程客戶所面臨的中個位數百分比調漲幅度。
在此背景下，摩根士丹利預估，採用台積電 2 奈米製程的下一代 A20 晶片，成本僅比 iPhone 17 系列所使用、基於 3 奈米製程的 A19 晶片高出約 30%。
不過，此前有報導指出，即將推出的 A20 晶片預計每顆成本高達 280 美元，較目前 iPhone 17 系列所使用的 A19 晶片價格上漲約 80%。
當時的分析認為，記憶體通膨壓力，以及台積電在 N2P 製程中導入第一代奈米片電晶體與超高效率金屬層間電容，都是推升成本的重要因素。
然而，依摩根士丹利最新觀點，蘋果憑藉龐大的出貨量與談判籌碼，顯然成功在 A20 晶片報價上取得折衷，避免成本出現過於劇烈的跳升。
此外，摩根士丹利認為，蘋果將在 2028 年的 iPhone 21 上導入 2 億畫素（200MP）相機感測器，並計畫新增意法半導體（STMicro）作為 LiDAR 感測器的供應商，目前該感測器僅由索尼 (SONY-US) 單一供應。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電2奈米被瘋搶！訂單滿到2026年、蘋果A20成史上「最燒錢」手機晶片
- 高盛預測台積電未來三年將投資1500億美元！擴大AI晶片先進製程、目標價2330元
- 〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點爆量換手整理
- 輝達H200晶片輸中關鍵看訂單？黃仁勳：中國不會公告解禁、市場需求「非常高」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇