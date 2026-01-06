鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-06 16:50

Bernstein 分析師將艾司摩爾投資建議評等從「持平」(Market Perform) 上修為「優於大盤」(Outperform)，目標價從每股 935 美元調高至 1,528 美元，一口氣提高 63%。艾司摩爾也是 Bernstein 心目中 2026 年歐洲半導體的首選標的。

在美國交易的艾司摩爾 ADR 周一應聲大漲 6%，收在每股 1,233.68 美元。儘管去年初起步緩慢，但該公司股票過去 12 個月以來累計上漲 61%。

艾司摩爾的先進光刻設備可用在美光 (MU-US) 等客戶的 DRAM 晶片生產上，也可用在 GPU 等邏輯晶片的生產，因此受益於人工智慧 (AI) 熱潮帶動的記憶體與運算晶片需求。

Bernstein 分析師 David Dai 領導的團隊寫道：「雖然很多人認為艾司摩爾的成長主要來自邏輯晶片，但我們認為 DRAM 帶來的上升空間被嚴重低估。」

分析師指出，美光、三星電子、SK 海力士這三大 DRAM 製造商，將在 2026 年與 2027 年增加資本支出，以滿足 AI 伺服器需求。這三家公司也正轉向需要更多光刻投資的新技術，而光刻正是艾司摩爾的專長。

分析師指出，需求增長甚至可能支撐艾司摩爾在中國的業務。艾司摩爾曾預估中國營收在 2026 年將下降，Bernstein 認為艾司摩爾的看法大致上正確，但下降的情況基本上將在 2027 年之後停止，因為中國高階邏輯晶片的產能將快速擴增。