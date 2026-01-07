鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-07 07:11

馬斯克旗下人工智慧新創公司 xAI 宣布完成一輪擴大規模的 E 輪融資，募資金額達 200 億美元，高於原先設定的 150 億美元目標，顯示市場對 AI 產業的資金動能依然強勁。

根據 xAI 說法，本輪融資由 Valor Equity Partners、StepStone Group、Fidelity Management & Research Company 及卡達投資局參與。

‌



此外，輝達與 Cisco Investments 也以策略投資人身分加入，xAI 指出，相關支持將有助於公司進一步擴充運算能力。

xAI 表示，新資金將用於建置運算與資料中心等基礎設施，加快人工智慧產品的開發與部署，同時支應前瞻性研究。

公司目前正訓練下一代大型語言模型 Grok 5，並持續擴大資料中心規模，以提升模型訓練與推論能力。

儘管市場不時出現對 AI 投資過熱、泡沫化的疑慮，投資人對相關交易的熱度仍未降溫，企業持續加大對運算資源與新模型的資本支出。