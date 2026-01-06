鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-06 08:11

多家媒體報導，一名身分不明的交易員，因押注委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 將在短期內下台，在其遭美方逮捕後，帳面獲利約 41 萬美元 (約 1259.6 萬台幣)。

根據預測市場平台 Polymarket 的數據，該名交易員在上週末美軍突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動前，於與馬杜洛下台相關的合約中建立部位，當時市場隱含機率偏低 (即賠率很高、價格很便宜)。

‌



這些在馬杜洛被捕前市值約 3.4 萬美元 (約 104.4 萬台幣) 的押注，隨著美國對委內瑞拉領導人展開軍事行動的消息曝光，價值隨即大幅飆升。

在馬杜洛於週末遭美軍拘捕後，全球股市週一翻揚，國際油價走升，能源類股表現特別強勁。

美國能源巨頭雪佛龍 (CVX-US) 週一漲幅超 5% 報每股 163.85 美元。軍工股也獲得提振，通用動力 (GD-US) 升幅超 3.5%，洛克希德・馬丁 (LMT-US) 上漲近 3%。

委內瑞拉政府違約的主權債券也大幅上漲，市場預期該國可能迎來規模龐大且複雜的重整進程。

由政府及國營石油公司委內瑞拉國家石油公司 (Petroleos de Venezuela，PDVSA) 發行的債券，價格一度上漲每美元面額 10 美分，漲幅接近 30%，吸引看多投資人進場。

這筆神祕交易預料將引發美國國會議員的關注。近來，美國國會正推動更嚴格的內線交易規範，包括跨黨派討論是否禁止國會議員進行股票交易。

民主黨眾議員 Ritchie Torres 週一表示，他計畫於本週提出法案，禁止民選官員、國會議員及聯邦雇員，在可能接觸到重大未公開資訊的情況下，於預測市場平台進行下注。

資料顯示，該匿名帳戶於上個月才成立。交易員在 12 月 27 日先以 96 美元，買進一批若美國在 1 月 31 日前入侵委內瑞拉即能獲利的合約，並在隨後數日陸續加碼類似押注。

像 Polymarket 這類預測市場，提供可交易的「是或否」合約，讓用戶就各類現實事件下注，範圍涵蓋體育、娛樂、政治與經濟等。若合約在僅數美分價格時買入，最終以 1 美元兌付，掌握未公開資訊的交易者，可能在短短數小時或數天內獲取驚人利潤。

Polymarket 去年 9 月在以 1.12 億美元收購獲得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 許可的衍生品交易所與清算機構 QCEX 後，獲准重返美國市場。

Polymarket 過去曾因潛在內線交易問題而受到關注。儘管目前美國用戶無法直接使用其主要下注平台，但部分交易者仍透過 VPN 規避限制。