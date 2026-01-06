鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-06 07:37

馬杜洛週一 (5 日) 在美國紐約聯邦法院就多項毒品相關指控出庭應訊，並全數否認罪名。此案源於美國總統川普上週下令展開突襲行動，將馬杜洛押送至美國受審，事件震撼國際政壇，也使委內瑞拉政局陷入高度不確定。

馬杜洛與妻子弗洛雷斯在高度戒備下從紐約布魯克林監獄被移送至曼哈頓法院出庭。兩人手戴手銬、身穿棕褐色囚服，全程由荷槍實彈的警方與聯邦特工戒護到法庭。

‌



美國檢方指控，馬杜洛與其妻涉及毒品恐怖主義共謀及武器相關罪名。起訴書指出，兩人在長達 25 年期間，透過與國際毒品販運組織合作，將大量毒品走私至美國，並從中牟取鉅額利益。

在長達 40 分鐘的聽證會上，馬杜洛不只一次宣稱自己無罪，自己是「戰俘」，稱美方行動意在覬覦委內瑞拉龐大的石油資源。

他還強調：「我依然是我國家的總統。」，他聲稱自己是在加拉加斯住處遭到帶走，不過其發言隨即遭法官打斷。

馬杜洛的妻子弗洛雷斯同日亦表示不認罪，法院排定 3 月 17 日再度開庭。

庭訊期間，法院外聚集支持與反對馬杜洛的示威群眾，氣氛對立。法庭外等候的委內瑞拉民眾表示，他們對馬杜洛拒不不認罪並不感到意外，但希望他最終能夠「受到公正的審判」。

數小時後，委內瑞拉首都卡拉卡斯舉行政權交接儀式，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯 (Delcy Rodriguez) 正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。她在就職談話中表達對馬杜洛的支持，並形容兩人遭美國「綁架」，但並未明儘管馬杜洛被捕，其執政 13 年的政治體系仍暫時維持運作，親政府勢力持續掌

確表態是否將正面對抗美方行動。

委內瑞拉政府已發布緊急命令，要求警方逮捕任何支持美國軍事行動的人士，

控國民議會與主要行政機構。

美國此舉引發國際社會高度關注。聯合國安全理事會已就事件影響展開討論，俄羅斯、中國及部分左翼國家公開譴責美國行動。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 對委內瑞拉局勢可能進一步動盪，以及相關行動是否符合國際法表達關切，認為美國在委內瑞拉的軍事行動違反了國際法。

川普則公開表示，美國將重新掌握委內瑞拉石油產業主導權，並稱美國石油公司未來將重返當地、重建能源基礎設施。

相關談話激勵美國能源股走揚，美國能源巨頭雪佛龍 (CVX-US) 週一漲幅超 5% 報每股 163.85 美元。

多名業界高層透露，白宮在行動前後並未就委內瑞拉計畫與主要石油企業進行正式磋商。

根據最新路透 / 益普索民調，三分之一的美國民眾支持這次推翻委內瑞拉總統的行動，72% 則擔心美國會過度捲入這個南美國家紛爭。