鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 14:40

為了提振疲軟的個人電腦市場需求，戴爾 (DELL-US) 在停用其高階品牌 1 年後，已決定重新推出廣受歡迎的 XPS 筆電產品線。這項在拉斯維加斯年度消費電子展 (CES) 上發布的宣布，象徵著戴爾在策略上的大轉彎。

坦承犯錯 戴爾重啟XPS品牌 推極致輕薄新款筆電搶攻高階市場(圖:shutterstock)

戴爾營運長 Jeff Clarke 在媒體簡報中為先前的品牌決策致歉，坦承他們「沒有聽取意見」，並表示合作伙伴對於品牌名稱的意見「非常廣泛」。XPS 系列自 1990 年代推出以來，便幫助戴爾在專注於商業客戶多年後，成功開拓了消費者市場份額。去年，戴爾曾將產品策略轉向使用「Dell」、「Dell Pro」和「Dell Pro Max」等名稱。

戴爾此次重啟 XPS 品牌，目標是增強其在高階細分市場的地位，以應對惠普 (HPQ-US) 和聯想 (Lenovo) 等競爭對手日益激烈的競爭。戴爾周一 (5 日) 推出了史上最薄的筆電 XPS 14 和 XPS 16，並計畫在今年稍後推出更輕盈的 XPS 13。

這兩款新機型將採用 Intel Core Ultra Series 3 處理器與內建的 Arc 顯示卡。戴爾宣稱，這些配置能提供高達 57% 和 78% 更快速的 AI 性能，以及超過 50% 更快的繪圖性能。

價格方面，XPS 14 在美國和加拿大的起售價為 2049.99 美元，而 XPS16 起價為 2199.99 美元。