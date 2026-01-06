鉅亨網編譯余曉惠
市場對人工智慧 (AI) 熱潮的樂觀情緒延續到新的一年，半導體設備股周一 (5 日) 表現強勢，應材 (AMAT-US)、科林研發(LRCX-US) 與科磊 (KLAC-US) 單日表現最突出。分析師認為目前 AI 投資已進入資料中心建設期，但利多尚未完全反映在股價上，因而帶動這些「賣鏟子」角色的設備價股價續航。
費半周一上漲 1.07%，應材、科林與科磊勁揚接近 6%，製作晶片量測系統的 Nova(NVMI-US) 股價大漲逾 10%。
D.A. Davidson 科技研究主管 Gil Luria 說：「投資人意識到，龐大的資料中心建設浪潮，尚未完全反映在所有受影響的股票價格上。」
Luria 指出，台灣電子製造商鴻海 (2317-TW) 所公布的強勁財報，是一項重要訊號，該公司是輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 的合作夥伴，周一公布的 2025 年第 4 季營收年增 22%。
Luria 表示，這份財報「提醒市場，隨著像輝達與博通 (AVGO-US) 這樣的巨頭持續擴充產能，半導體價值鏈中會出現各種瓶頸，包括半導體設備廠與記憶體供應商」。
瑞穗駐點分析師 Jordan Klein 在周一的報告中指出，當天出現的「偏多新聞」以及賣方分析師的升評，可能進一步推升晶片股走勢。他特別點名 Bernstein 分析師 David Dai 調升艾司摩爾 (ASML-US)，Dai 的理由是，ASML 可望受惠於即將到來的 DRAM「超級循環」。
Klein 上周在報告中表示，半導體設備族群是他最看好的科技投資主題之一。隨著大型資料中心投資承諾增加，以及整體晶片需求擴張，晶片製造商勢必得持續擴充產能，進而推升設備需求。
由於設備交期冗長，客戶紛紛提前下單，Klein 指出，應材、科林與科磊等公司因此能給出「相當有信心的展望」。
Klein 先前曾表示，ASML 是他 2026 年最看好的半導體設備股之一，因為在公司在先進微影設備具備壟斷地位，而這類設備正是生產輝達在內最先進晶片的關鍵。
受 Bernstein 調升評等激勵，ASML 的美國存託憑證周一上漲 6.8%。
Klein 補充指出，若本周在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 期間的相關宣布被市場解讀為偏多、屬於「利多出盡前先買」的事件，投資人情緒可能會進一步升溫。
Baird 執行董事 Ted Mortonson 也說，一年一度的 CES 展「一向都是牽動半導體股價走勢的重要催化劑」。
在輝達、超微 (AMD-US) 都將在展覽期間宣布重大消息的情況下，，Mortonson 認為「可預期市場將出現更多投機交易」。
Mortonson 表示，投資人目前仍聚焦於管理層對需求的評論，但「現實是，市場上存在雙倍、甚至三倍下單的情況」。
