2026-01-06

費半周一上漲 1.07%，應材、科林與科磊勁揚接近 6%，製作晶片量測系統的 Nova(NVMI-US) 股價大漲逾 10%。

D.A. Davidson 科技研究主管 Gil Luria 說：「投資人意識到，龐大的資料中心建設浪潮，尚未完全反映在所有受影響的股票價格上。」

Luria 指出，台灣電子製造商鴻海 (2317-TW) 所公布的強勁財報，是一項重要訊號，該公司是輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 的合作夥伴，周一公布的 2025 年第 4 季營收年增 22%。

瑞穗駐點分析師 Jordan Klein 在周一的報告中指出，當天出現的「偏多新聞」以及賣方分析師的升評，可能進一步推升晶片股走勢。他特別點名 Bernstein 分析師 David Dai 調升艾司摩爾 (ASML-US)，Dai 的理由是，ASML 可望受惠於即將到來的 DRAM「超級循環」。

Klein 上周在報告中表示，半導體設備族群是他最看好的科技投資主題之一。隨著大型資料中心投資承諾增加，以及整體晶片需求擴張，晶片製造商勢必得持續擴充產能，進而推升設備需求。

由於設備交期冗長，客戶紛紛提前下單，Klein 指出，應材、科林與科磊等公司因此能給出「相當有信心的展望」。

Klein 先前曾表示，ASML 是他 2026 年最看好的半導體設備股之一，因為在公司在先進微影設備具備壟斷地位，而這類設備正是生產輝達在內最先進晶片的關鍵。

受 Bernstein 調升評等激勵，ASML 的美國存託憑證周一上漲 6.8%。

CES 是重要催化劑

Klein 補充指出，若本周在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 期間的相關宣布被市場解讀為偏多、屬於「利多出盡前先買」的事件，投資人情緒可能會進一步升溫。

Baird 執行董事 Ted Mortonson 也說，一年一度的 CES 展「一向都是牽動半導體股價走勢的重要催化劑」。