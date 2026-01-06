鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 13:40

亞馬遜 (AMZN-US) 股價周一 (5 日) 表現強勁，收盤上漲 2.9%，至 233.06 美元，盤中最高曾觸及 234 美元。雖然全天成交量略低於平均水準，但這家電子商務巨頭的市值已穩固在約 2.49 兆美元。

亞馬遜股價強升 因AI戰略大升級 Alexa+挑戰ChatGPT推動漲勢(圖:shutterstock)

華爾街機構認為，驅動亞馬遜股價上漲的主要動力，來自於公司超出預期的財務表現以及積極的 AI 發展策略。亞馬遜近期發布的第四季營收和每股盈餘 (EPS)，均優於分析師預期。數據顯示，當季 EPS 為 1.95 美元，遠高於市場共識的 $1.57 美元；營收則達到 180.17 億美元，年增 13.4%。

亞馬遜透過 CES(國際消費電子展) 發布多項產品更新，特別是推出瀏覽器版的 Alexa+ 以及新的 Fire TV/Bee 設備。將 Alexa+ 引入網路端，旨在與 ChatGPT 等競爭者抗衡。投資者相信，這些舉措極大地提升了亞馬遜的 AI 戰略，不僅增加了用戶參與度，預計還能推動 AWS 雲端服務的使用率、提升廣告變現能力，並增強平台黏性。

華爾街機構看漲情緒的升溫，也為亞馬遜股價提供了有力支撐。在 Q4 業績發布後，包括 Jefferies 在內的多家機構，上調亞馬遜的目標價並修正了預期，這項機構重新評級的行動支持了買盤流入。

其中，CICC Research 將其對亞馬遜的目標價，從 240 美元上調至 280 美元，並重申「跑贏大盤」評級。根據 MarketBeat.com 報導，亞馬遜獲得分析師「溫和買入」的平均評級，平均目標價為 296.21 美元。

此外，研究報告揭示了 AI 購物工具和代理功能的巨大潛力。Jefferies 分析師 Brent Thill 認為，這些 AI 驅動的購物、推薦和自動化功能將隨時間推移擴大公司利潤率。根據研究預測，到 2028 年，AI 購物工具可能為亞馬遜帶來高達 310 億美元的實質性額外收入。