鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 09:14

據《Yahoo Finance》，現代汽車 (Hyundai)(HYMLF-US) 正式加入全球人形機器人競賽，在 2026 CES 國際消費電子展上宣布，計劃在 2028 年前建立一套可年產數千台機器人的製造系統。

Atlas 是目前全球最先進的人形機器人之一。你可能已在網路影片中看過它的身影，從穿越障礙場地到搬運沉重箱子，進行各種任務。

‌



現代在 2021 年以 11 億美元估值收購波士頓動力 (Boston Dynamics) 多數股權。公司表示，將在 2028 年於自家工廠部署 Atlas，主要負責零件排序工作，確保車輛零組件在正確時間被送到產線的正確位置。

現代進一步指出，到了 2030 年，Atlas 將開始執行更複雜的任務，包括零組件組裝，並逐步承擔需要重複動作或搬運重物等工作。

在製造布局方面，現代表示將結合旗下汽車零組件公司 Hyundai Mobis 以及物流公司 Hyundai Glovis，打造一條端到端的機器人價值鏈，目標是年產約 3 萬台機器人。

部分計畫包括擴大「機器人即服務」(Robotics as a Service, RaaS) 模式，讓更多企業客戶以訂閱方式付費使用現代的人形機器人。

現代並非唯一積極布局機器人的企業。特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 正全力推動其 Optimus，企圖讓其成為全球企業首選的人形機器人。

Figure 正在為勞力密集型環境、家庭甚至外太空開發人形機器人。Apptronik 推出自家 Apollo 機器人，而 Agility Robotics 的 Digit 已被使用於部分亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 倉庫。

1X Technologies 已推出 Neo 家用機器人，提供每月 499 美元的訂閱方案，或一次性以 2 萬美元購買。中國的宇樹科技 (Unitree) 則以 13,500 美元販售人形機器人 G1，更高階的 H1 售價約 9 萬美元。

製造、物流與運輸產業早已使用各式機器人多年，但人形機器人仍屬相對新穎的領域。其概念在於，這類機器人可直接進入對人類而言過於危險或繁瑣的工作環境，而不需大幅改造既有的工廠或作業空間。

同樣地，人形機器人未來也可能在醫院與照護機構中發揮重要作用。

不過，目前家用機器人大多仍停留在掃地機器人等功能性產品。亞馬遜推出的 Astro 並非人形，而是類似「行動保全」的家用機器人，三星則正在開發 Ballie 機器人。