鉅亨網編譯許家華 2026-01-03 06:16

國際油價在 2026 年首個交易日收低，延續前一年疲弱走勢。市場在供給過剩疑慮與多重地緣政治風險之間權衡，包括烏克蘭戰爭、委內瑞拉原油出口以及中東與伊朗局勢，但價格反應仍顯冷靜。布蘭特原油期貨週五收跌 10 美分，報每桶 60.75 美元；美國西德州中級原油下滑 10 美分，收在每桶 57.32 美元。

俄羅斯與烏克蘭在元旦互相指控對方攻擊平民，相關衝突發生之際，美國總統川普主導的談判仍試圖為這場近四年的戰爭尋求終結方案。基輔近期加大對俄羅斯能源基礎設施的打擊力度，意在切斷莫斯科為軍事行動提供資金的來源。

另一方面，川普政府本週三加大對委內瑞拉總統馬杜洛的施壓，宣布制裁 4 家公司及相關油輪，指其在委內瑞拉石油產業中運作。馬杜洛在新年專訪中則表示，願意接納美國對該國石油產業的投資，並在打擊毒品走私及與美方進行嚴肅對話方面展開合作。

伊朗局勢同樣牽動市場情緒。川普警告，若伊朗安全部隊對示威者開火，美國將提供協助。這波動盪已造成多人死亡，並被視為多年來伊朗當局面臨的最大內部挑戰。

不過，分析師指出，地緣政治風險尚未有效推升油價。Price Futures Group 資深分析師弗林表示，儘管存在諸多政治不確定性，油市似乎不為所動，油價長期維持在區間內波動，市場普遍認為無論發生什麼情況，供應仍將充足。

中東方面，石油輸出國組織成員國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間，因葉門問題引發的危機持續升溫，亞丁機場航班於週四遭到停飛，進一步加劇區域緊張。

OPEC+ (石油輸出國組織與盟友) 預計於週日召開會議。Sparta Commodities 分析師高淑雯表示，交易員普遍預期，OPEC + 將在第一季持續暫停增產。她指出，2026 年將是評估 OPEC + 如何平衡供給的重要一年，而中國在上半年持續建立原油庫存，將為油價提供支撐。