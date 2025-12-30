鉅亨網編譯許家華 2025-12-30 05:59

國際油價週一 (29 日) 收盤大漲逾 2%，市場焦點轉向俄烏和平前景受挫，以及葉門局勢升溫可能帶來的供應風險。俄羅斯指控烏克蘭以無人機攻擊總統普丁位於俄北部的官邸，並表示將重新檢視在和平談判中的立場，相關說法隨即遭烏方否認，稱莫斯科正試圖為進一步軍事行動尋找藉口。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 1.30 美元或 2.1%，收每桶 61.94 美元。

美國西德州中質原油（WTI）上揚 1.34 美元或 2.4%，收每桶 58.08 美元。

油市顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，除非俄羅斯在領土與安全保障等既有立場上出現重大退讓，否則油價本週及下週仍可能震盪走高。

在俄方指控出現前，烏克蘭總統澤倫斯基週一才表示，與美國總統川普的溝通已有顯著進展，並同意由美烏團隊於下週會面，敲定結束俄烏戰爭的相關議題。不過突如其來的無人機事件，使市場對和平進程的樂觀情緒迅速降溫。

同時，中東局勢再度成為油市關注焦點。能源顧問公司 Gelber & Associates 指出，包含沙烏地阿拉伯對葉門的空襲在內的新一波不穩定因素，使供應中斷風險重新浮上檯面。沙烏地領導的聯軍警告，若葉門東部哈德拉毛省的南部分離主義勢力採取破壞降溫努力的軍事行動，將採取反制以保護平民。

當地緊張情勢已造成傷亡。南方過渡委員會（STC）表示，週四的衝突導致其哈德拉毛精銳部隊兩名成員喪生，隨後沙烏地於週五清晨對該地區的 STC 部隊發動空襲。消息人士指出，相關行動進一步加劇市場對中東供應穩定性的擔憂。

此外，瑞銀分析師史陶諾沃（Giovanni Staunovo）表示，中國經由水路進口的原油量強勁，也有助於收緊全球油市供需。他認為每桶 60 美元是布蘭特油價的「軟底」，隨著非 OPEC + 供應成長可能在 2026 年中期停滯，油價於 2026 年有望小幅回升。