鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 00:30

《路透》周一 (5 日) 公布最新調查顯示，受供給持續增加與需求成長疲弱影響，全球原油市場在 2026 年恐持續承壓，油價走勢面臨下行壓力。市場同時留意石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 後續政策動向，以及是否出手干預以穩定行情。

油市供過於求！調查：油價今年恐怕難翻身(圖：REUTERS/TPG)

《路透》於去年 12 月針對 34 名經濟學家與分析師進行調查，預估 2026 年布蘭特原油平均價格為每桶 61.27 美元，低於 11 月調查的 62.23 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 平均價格預估為每桶 58.15 美元，也低於前次預測的 59.00 美元。該調查完成時間，早於美國上周末對委內瑞拉發動軍事行動並拘捕總統馬杜洛。

與此同時，這項調查也在 OPEC + 上周末召開會議之前完成。OPEC + 於周日短暫會議後決定維持產量不變，並未討論包括委內瑞拉在內、多個成員國面臨的政治危機。

供給預期高於需求 油市壓力難解

分析師普遍認為，即使 OPEC + 短期內維持產量穩定，也難以改變 2026 年供給過剩的結構性問題。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 能源預測主管佩恩 (Bridget Payne) 指出，將產量維持至 2026 年第一季，有助於降低短期波動並對油價提供部分支撐，但無法實質扭轉供給過剩局面。

調查顯示，受訪者平均預期，2026 年全球原油市場每日供給將比需求高出約 50 萬至 350 萬桶，雖較前次調查的 50 萬至 420 萬桶略為收斂，但仍處於明顯過剩水準。

回顧 2025 年，布蘭特原油與 WTI 價格分別下跌約 19% 與 20%，為 2020 年以來最大年度跌幅，主因在於 OPEC+、美國及其他產油國擴大產量，供給快速增加。

委內瑞拉與制裁因素影響有限 市場仍供過於求

針對委內瑞拉情勢，分析人士指出，該國擁有全球最大原油儲量，若政局變化促使產量逐步回升，對油市仍屬中長期影響，短期內難以形成明顯推力。高盛 (GS-US) 分析師在 1 月 4 日的報告中指出，委內瑞拉對油價的短期影響仍存在不確定性且幅度有限，關鍵取決於美國制裁政策的後續走向。

OPEC 近期月報則預估，2026 年全球原油供需將大致持平，與國際能源總署 (IEA) 所提出的「顯著供給過剩」看法形成對比。

在價格預測分歧方面，星展銀行 (DBS) 對 2026 年布蘭特原油價格預測最高，估計平均可達每桶 68 美元，理由包括 OPEC + 暫停增產，以及俄羅斯可能面臨新一波制裁；ABN Amro 與凱投宏觀 (Capital Economics) 則給出最低預測，認為油價可能僅約 55 美元。