鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 05:00

最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。

全球車廠市值排名大洗牌！小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十（圖：Shutterstock）

全球前 50 大市值車廠名單中，中國佔 19 席，較 2024 年減少 2 家，包含比亞迪、小米、賽力斯、蔚來等新舊勢力，其中賽力斯以問界系列熱度及港股上市，排名升至第 18 名，長城、吉利等傳統車廠亦穩居排名前列。

小米汽車 2025 年表現強勢，全年交車量超 41 萬輛，12 月單月突破 5 萬輛，較去年同期增加 110%，第三季首次實現單季獲利，營利達人民幣 7 億元，其「人車家全生態」策略獲得資本青睞，生態溢價能力被視為估值核心支撐。

比亞迪則以銷量證明市場統治力，去年累計銷量 460.2 萬輛，純電動車型銷售 225.67 萬輛，超越特斯拉登頂全球第一，但受價格戰與產能擴張影響，市值被小米反超，反映資本市場對「製造派」與「科技派」的差異化定價邏輯。

值得注意的是，智能化正重塑市值評估體系。2025 年底，L3 級自駕技術落地成為關鍵變數，賽力斯、上汽、深藍、北汽極狐等十餘家中國車廠密集公佈 L3 測試進展，部分車型已獲測試車牌。

政策層面，「兩新」政策延續與購置稅減免目錄擴容，為技術迭代提供支撐。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹預測，2026 年中國新能源乘用車將實現「高品質開門紅」，前低後高走勢明確。

目前，產業共識在於獲利韌性、技術障礙與生態協同能力，將成為下一階段全球車廠市值分化的核心指標。