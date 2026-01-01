鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-06 01:44

綜合外媒周一 (5 日) 報導，美國出手拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發中國強烈反彈。北京不僅公開譴責美國行動違反國際法、破壞地區穩定，也被外界視為一次衝擊其拉丁美洲戰略布局的重大變數。分析人士指出，這起事件未必會改變中國對台灣的戰略盤算，但卻可能迫使北京重新評估其在美國「後院」經營多年的政治、經濟與外交立足點。

北京強烈譴責 美方行動被視為「霸權行為」

中國外交部第一時間對美國拘捕馬杜洛表達「強烈譴責」，指控美方公然對主權國家動武，破壞拉丁美洲和平與安全，並要求立即釋放馬杜洛與其妻子。中國國家主席習近平隨後也在公開場合表示，當前世界正處於動盪之中，「單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序」，並呼籲各國尊重他國自主選擇的發展道路，遵守聯合國憲章精神。

中國外長王毅也指出，沒有任何國家可以自居「世界警察」，或自詡為「國際法官」。中國在聯合國安理會的代表，則聯同俄羅斯抨擊美國行動為霸權主義，違背多邊主義原則。

分析指出，北京措辭之強烈，反映對情勢突變的震驚與不安。德國漢堡大學和平研究所研究員莫克里 (Sabine Mokry) 指出，中國外交部罕見使用「深感震驚」的說法，過去多用於恐怖攻擊事件，顯示北京並未事前掌握美國的行動計畫。

拉美布局受衝擊 中國影響力面臨現實考驗

中國過去 20 年積極經營拉丁美洲，已成為南美多國的重要貿易與投資夥伴，其中又以能源、礦業與基礎建設最為關鍵。委內瑞拉在西方制裁下長期仰賴中國資金與市場，被視為北京在拉美的重要戰略支點。

然而，美國迅速而果斷的軍事行動，打亂了北京的區域盤算。就在馬杜洛遭拘捕前數小時，中國拉美事務特使仇曉奇仍在加拉加斯與馬杜洛會面，顯示北京並未預期事態會急轉直下。這不僅被視為一次情報判斷失誤，也突顯中國在該地區影響力的侷限。

專家指出，馬杜洛下台可能削弱中國在拉美「反美陣營」中的象徵性盟友，包括古巴與尼加拉瓜等國，並使區域國家在與中國深化合作時更為審慎。香港大學拉丁美洲研究助理教授費南德斯 (Bárbara Fernández Melleda) 指出，若美國對中國在拉美的行動態度轉趨強硬，將形成全新的地緣政治情境。

未必牽動台海情勢 北京更關注自身利益

部分觀察人士將美國拘捕馬杜洛，與中國對台灣的長期主權主張相提並論，甚至擔憂此舉可能鼓舞北京採取更激進行動。不過，多數專家認為，委內瑞拉與台灣在國際法與戰略層級上屬於「兩個完全不同的議題」。

復旦大學國際研究院院長吳心伯 (Wu Xinbo) 指出，委內瑞拉是主權國家，而台灣在中國眼中屬於內政問題，北京仍偏好以和平方式解決台海問題。布魯金斯學會中國中心主任哈斯 (Ryan Hass) 也表示，馬杜洛事件不太可能實質改變中國對台灣的戰略計算，北京短期內仍將聚焦於保護其在拉美的經濟與政治利益。

台灣方面則尚未對馬杜洛遭拘捕發表正式評論。不過，部分分析人士指出，美國展現迅速執行「斬首行動」的軍事能力，可能一方面讓北京更加謹慎，另一方面也可能引發台灣內部對美國承諾可靠性的不同解讀。

北京策略轉趨務實 恐迅速與新政府接軌

儘管中國公開聲援馬杜洛，但分析人士普遍認為，北京對其多年治理不善早已心存不滿。委內瑞拉對中國的高額債務與經濟失序，反而成為北京在該國布局的包袱。

專家預期，中國不會在政治上過度戀棧馬杜洛，而是可能迅速承認新政府，以確保其在能源、礦產與製造業的既有利益不受衝擊。中國外交部也已釋出較為緩和的訊號，表示不論委內瑞拉政局如何變化，雙邊合作意願不變。