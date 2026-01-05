鉅亨網編輯林羿君 2026-01-05 16:10

全球首富馬斯克週日（4 日）在社交平台 X 上發文，表示他週六晚間在海湖莊園與美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞共進晚餐。馬斯克在文中表達了對此次會面的「美好」感受，並預言「2026 年將會非常精彩！」，外界關注兩位昔日盟友的緊張關係，可能已得到進一步修復。

此次晚餐引發了外界對川普和馬斯克在經歷數月激烈爭吵後，關係可能已「重歸於好」的廣泛猜測。馬斯克的發文還附上了一張 3 人在用餐時的合影照片，該照片攝於海湖莊園的一場活動中。

圖截自馬斯克社群平台 X

這對昔日親密盟友曾因「大而美」法案等稅收和支出問題產生嚴重分歧，並公開爆發「口水仗」。馬斯克曾在 2024 年競選期間砸重金支持川普，並在去年年初擔任過川普政府效率部負責人的親密顧問。在關係緊張期間，他甚至一度暗示可能組建新政黨。

然而，近幾個月來，兩人的關係持續修復。去年 9 月兩人在川普盟友查理 · 柯克（Charlie Kirk）的追悼會上短暫面對面交談，這是二人鬧掰以來首次公開同框；11 月馬斯克與川普和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼（Mohammed bin Salman）在白宮共進晚餐。

星鏈服務同步在委內瑞拉引發關注

值得注意的是，馬斯克與川普在海湖莊園共進晚餐的同一時間，馬斯克旗下 SpaceX 所屬衛星網路計畫「星鏈」（Starlink）宣布了一項針對委內瑞拉的特殊服務。

「星鏈」同日表示，截止至 2 月 3 日，將為委內瑞拉提供一個月的免費寬頻服務，但並未進一步解釋此舉的緣由。

新華網報導稱，美國 3 日凌晨對委內瑞拉發動了大規模軍事行動，突襲了其首都加拉加斯，並逮捕了總統馬杜洛及其夫人。網路監控服務公司 Netblocks 的數據顯示，加拉加斯部分地區在 3 日當天突然中斷網路連接，並將此歸因於「美軍行動期間的停電」。目前委內瑞拉的網路連線基本維持正常。