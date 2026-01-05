鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 19:40

日本央行總裁植田和男周一 (5 日) 在新年的首次公開露面中，向私人銀行家們發表講話，強調了他將繼續提高基準利率的意圖。

日央行總裁新年首次談話：將繼續升息以穩定通膨(圖:REUTERS/TPG)

植田在日本銀行家協會主辦的新年會議上表示：「隨着經濟與通膨的改善，我們將繼續升息。」他進一步指出，對貨幣寬鬆政策進行適當調整，將有助於實現穩定的通膨目標，並推動更長期的經濟增長。

這番言論出現在最近一次升息約兩周之後，清楚表明植田和男並未停止縮減貨幣寬鬆政策。日本央行已於 12 月 19 日將基準利率上調至 0.75%，這是 30 年來最高，也是自 1995 年以來最高的利率水準。

儘管採取了這一行動，但由於消費者通膨已連續 3 年半以上或近 4 年維持在央行 2% 的目標或之上，日本的實際借貸成本仍然處於深度負值。家庭對長期的生活成本壓力愈發感到疲憊。

植田和男在講話中預期：「溫和的薪資增長與通膨之間的聯動機制，可能會得以維持。」

日元疲軟是當前政策調整的重要背景。日元兌美元逼近「1 美元兌 160 日元」這一關鍵關口，被市場人士視為日本央行上月做出升息決定的重要因素之一。日元走弱會通過推高進口成本而加大通膨壓力。

東京時間周一中午，日元兌美元在 157.15 附近交投，觸及兩周來最弱。

在植田和男發表講話前不久，市場對進一步升息的預期升溫，導致日本 10 年期基準國債殖利率延續升勢，升至 1999 年以來最高，一度達到 27 年來的最高點 2.125%。

多數日本央行觀察人士預計，下一次升息行動可能在年中左右到來；但也有人認為，由於日元走弱，升息提前的風險正在上升。日本央行將於 1 月 23 日公佈下一次政策決定，屆時市場將關注其季度展望報告，以尋求有關日元貶值對通膨影響的線索。