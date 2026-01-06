鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 05:35

美元周一 (5 日) 走弱，自近四周高點回落，交易員將焦點轉向本周即將公布的一系列美國重要經濟數據，以尋找貨幣政策走向的線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，報 98.262。此前一度觸及 12 月 10 日以來最高水準，隨後回落。

美元指數 2025 年 12 月累計下跌 1.2%，為去年 8 月以來表現最弱的一個月。

市場對委內瑞拉事件反應相對冷淡。此前美國在一次突襲行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 及其妻子 Cilia Flores。

市場高度關注、將於周五公布的美國每月就業報告，這被視為影響貨幣政策前景、左右美元走勢的關鍵因素。

美元漲幅收斂，兌瑞士法郎下跌 0.16% 至 0.79135。

歐元自早盤跌勢中反彈，兌美元小升 0.05% 至 1.17265。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「美元在 12 月兌主要貨幣下跌，但大約在聖誕節附近觸底，因此我認為在周五公布就業數據前，美元可能出現一波向上的技術性修正。」

美國 12 月製造業活動萎縮幅度超出預期，連續第 10 個月陷入收縮。美國供應管理協會 (ISM) 周一指出，新訂單再度下滑，而投入成本持續上升，顯示該產業仍深受川普進口關稅影響。

Chandler 指出，「周五的就業數據、下周的 CPI、工業生產與零售銷售數據，將進一步強化一個訊息：美國經濟並未持續惡化，而聯準會 (Fed) 在第一季將維持按兵不動。」

根據 LSEG 依期貨計算數據，交易員目前預期今年美國將降息兩次。

馬杜洛周一在紐約聯邦法院面對四項刑事指控俱不認罪，包括毒品恐怖主義、共謀進口古柯鹼，以及持有機關槍與毀滅性武器。

麥格理 (Macquarie) 分析師 Thierry Wizman 領銜團隊在投資人報告中指出，美國在委內瑞拉的行動對美元的影響，部分將取決於該任務是否被視為成功。

分析師表示，「從過去數十年美元實質價值的粗略觀察可見，美元走強往往與美國在國外行動的『成功』有關。」

投資人同時關注美國總統川普將選擇誰接任聯準會主席，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月結束。川普已表示將於本月公布人選，並稱鮑爾的繼任者將是「支持大幅降息的人」。

另一方面，日本央行 (BoJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一表示，若經濟與物價走勢符合預期，日本央行將持續升息。

他近月多次重申此一立場，包括在 12 月如預期升息、將利率推升至 30 年高點之後。

美元兌日元下跌 0.37%，至 156.190。

美元兌澳幣下跌 0.31%，至 0.6714。

美元兌紐西蘭幣下跌 0.35%，至 0.5789。

