日本媒體上周六（27 日）援引最新統計數據報導，日本大米和雞蛋價格均創有統計以來最高值，許多日本民眾感嘆，雞蛋拌飯已成奢侈品，面對食材漲價不得不尋找平替。

日本農林水產省發布的統計數據顯示，截至 12 月 21 日的一周，市場上一袋 5 公斤裝大米均價為 4,337 日元，連續 16 周處於 4,000 日元以上價位。

受飼料漲價、禽流感蔓延等因素影響，日本雞蛋價格同樣漲價。日本大型銷售公司「JA 全農雞蛋」發布的數據顯示，今年東京中號雞蛋平均批發價為每公斤 324 日元，刷新有統計以來最高值。

面對大米和雞蛋這兩種常見食材價格上漲，一些日本民眾感嘆，雞蛋拌飯已經成為「不能隨便吃的奢侈品」，另有人表示不捨得在點咖喱飯時多加雞蛋。

今年以來受原材料、人工成本上漲和日元貶值等因素影響，日本出現食品漲價潮。日本帝國數據庫公司一項最新統計數據顯示，日本今年共有超過 2 萬種食品漲價，明年初將有近 3,600 種食品價格上調。