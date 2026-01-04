鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-04 11:22

台股上周再度大漲 793.79 點，周線連 2 紅，其中，2026 年開紅盤日續漲 386.21 點，推升指數再寫新猷 29363 點，隨著美股費半指數周五強彈 4%、台積電 ADR (TSM-US) 更勁揚 5.17%，為新年度博得好彩頭，本周台股多頭仍是磨刀霍霍，有望直攻 3 萬點整數大關。

台股交易員分析，可觀察到外資在新年度的第一個交易日轉買，但金額不多僅 120 億元，投信則呈現連 6 個交易日賣超，顯示大型法人的加碼力道相對小，反而是中型主力為拉盤主角。

惟須留意，集中市場的融資已處在 3400 億元之上的歷史高位規模，一旦大盤有風吹草動，可能隨時湧現獲利了結賣壓。

觀察 2026 開紅盤日外資主要買超的標的，依序為華邦電 (2344-TW) 多達 57.5 億元、緯創 (3231-TW)54 億元、力積電 (6770-TW) 和南亞科 (2408-TW) 在 40 億元上下，台達電和鴻海在 30 億元上下，顯示外資也積極追捧記憶體、AI 相關族群，主流不變。

永豐投顧說明，上周台股一路挺進 29300 點超乎預期，但台股走勢與美國分歧，以外資逐漸參與的角度看，預期台股超漲的部分會遭遇籌碼壓力，建議觀望。

永豐投顧進一步提到，川普關稅宣判在即，美國最高法院很可能判川普敗訴，一旦川普另想新招，又是市場不確定性因素，不如觀望變化再做行動。