這些經濟學家命中2025年走勢 他們如何預測2026年？

鉅亨網編譯陳又嘉

據《Investopedia》報導，一群成功精準預測 2025 年美國市場走勢的經濟學家指出，接下來一年將呈現通膨頑固、就業市場改善，以及經濟成長穩健的局面。

面對市場上各種的 2026 年經濟預測，投資人往往難以判斷該相信誰。因此，本篇回顧了《華爾街日報》年度經濟學家調查中對 2025 年的預測，發現由先鋒領航集團 (Vanguard) 經濟學家 Joseph Davis 帶領的團隊，對該年的預測相當準確。

cover image of news article
精準命中2025年走勢的經濟學家們如何預測2026年(圖：Shutterstock)

如果先鋒領航對 2026 年的判斷，能像 2025 年一樣精準，美國經濟明年有機會迎來穩健回升。


早在 2024 年 12 月，Davis 即預測：失業率將為 4.4%、平均每月新增就業人數約 9.75 萬人、消費者物價指數 (CPI) 全年將上升 3%。儘管 2025 年尚未結束，但目前數據顯示，這些指標大致正接近上述水準，在《華爾街日報》調查的 73 位經濟學家中，屬於最準確的一組。

參與預測的先鋒集團經濟學家 Josh Hirt 表示，「我們對預測一向保持謙遜，這點毫無疑問，」「但我認為我們預測的結果確實落在非常合理範圍內。」

2025 年特別難預測？

Hirt 指出，2025 年初的預測特別困難，主因在於川普第二任期充滿高度不確定性。例如，當時無法確定他揚言加徵關稅只是談判手段，還是真的會付諸實行——結果證明，他是認真的。

Hirt 表示，他們的團隊假設川普將推動關稅政策，而新的進口稅將推升通膨、拉高失業率，而這些情況確實都發生了。同時，他們也預期，川普承諾的移民打擊政策，加上人口老化，將使就業成長放緩，這點同樣完全命中。

2026 年會發生什麼事？

正如 Hirt 所言，經濟預測更像是一門藝術，而非精準科學。因此，即便先鋒集團在 2025 年表現出色，也不保證 2026 年一定同樣準確。不過，以下是他們對今年的核心看法：

就業：先鋒集團預期，去年表現疲弱的就業市場將在 2026 年反彈，原因包括企業加大人工智慧 (AI) 與其他專案投資，以及經濟成長重新帶動勞動需求。Hirt 團隊預估，失業率將從 2025 年 11 月的 4.6%，下降至 4.2%。

經濟成長：團隊預期，2026 年美國經濟將加速成長，GDP 成長率約 2.25%，主要由兩大因素驅動：

首先，Hirt 預估投資量將推升成長，而且不僅限於 AI。「如果放眼整體，今年看到的投資數據其實相當強勁。」

另一驅動力是財政政策刺激，尤其是「大而美法案」(One Big, Beautiful Bill) 中的減稅措施，多數將於 2026 年正式生效。「我們確實認為，這將對經濟成長帶來實質提振。」

通膨：強勁成長加上關稅持續影響，也可能帶來副作用：通膨未必能回落至聯準會 (Fed)2% 的目標水準。

Hirt 預估，2026 年扣除食品與能源價格後的個人消費支出 (PCE) 物價年增率將為 2.6%，僅略低於去年 9 月的 2.8%。


美股美國經濟2026通膨預測

