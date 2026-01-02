〈焦點股〉益得MDI藥品同步推進國內與海外市場 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-02 13:07

健喬 (4114-TW) 子公司益得 (6461-TW) 旗下定量噴霧吸入劑 (MDI) 包括 Duasma、Synvent 及 Synbufo 3 支 MDI 產品在國內上市，並進一步拓展海外市場，已在多國銷售，且在北美完成多項授權案，激勵益得今 (2) 日亮燈漲停。

益得MDI藥品同步推進國內與海外市場，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

益得現已有 Duasma、Synvent 及 Synbufo 3 支 MDI 產品在國內上市，且在菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、東南亞、蒙古和哥斯大黎加等國家銷售，送件申請中的則有中國、香港、越南、新加坡、泰國、斯里蘭卡與巴拿馬。另外，北美完成多項授權合作案，近期也將與國際藥廠簽約合作。

新品研發布局部分，益得同步推進 7 項 MDI 學名藥與 505(b)(2) 產品，以及 4 項鼻噴劑型學名藥產品，持續擴大具市場利基的產品組合。

總經理 Dr.Chawla 指出，除持續擴展吸入劑產品組了，也將聚焦美國市場的產品開發與法規申報，推動多項產品完成美國註冊，並逐步取得核准與上市，同時加速產品在台灣市場的核准與上市。