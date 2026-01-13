鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-13 19:27

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (13) 日發表進口神車─全新第六代日本進口大改款 RAV4，和泰車表示，將全新強化配備價值納入計算後，大改款 RAV4 實質價格降幅達 10%，而入門款汰舊換新價僅 99 萬元起，因此，預接單已超過 5000 台。

和泰車說明，大改款 RAV4 提供三種嶄新外觀和內裝設計，以及首次導入的最新科技 TSS 4.0 主動安全系統、TOYOTA Connect 智能聯網系統 9 大功能、日本原廠懸浮式音響主機等尖端配備，若將這些強化配備價值納入計算，全新 RAV4 實質價格降幅達 10%。

RAV4 本次採用全新第五代油電系統，擁有同級最佳油耗 24 km/l，也使最大綜效馬力提升至 229 匹；而 ADVENTURE 與 GR SPORT 車型更配備 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統，可讓最大綜效馬力達 239 匹。

RAV4 於 1994 年問世，上市後即以其優異的品質與性能，深受國內外消費者喜愛，全球銷售突破 1500 萬台，是全球銷售霸主，而自 1997 年導入台灣後，不僅 18 年蟬聯進口車銷售冠軍，在台累計銷量也達 32 萬台。

和泰車指出，自 12 月 26 日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破 5000 張大關，其中 RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT 等個性化車型占比更高達 40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。

此次 TOYOTA RAV4 導入最新智能 TSS 4.0 主動安全系統，除了備受讚譽的「DRCC 全速域主動式車距維持定速系統」外，更新增「FCTA 前方橫向來車警示系統」，同時加入「DMC 駕駛疲勞監測系統」，全車共搭載高達 46 項主被動安全配備，而「PVM 環景影像輔助系統」也新增了底盤透視功能。

而全新升級的「日本原廠懸浮式音響主機」，將空調、駕駛輔助系統等常用功能整合其中，並支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。