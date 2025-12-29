鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-29 19:13

台灣新車安全評等制度 (TNCAP,Taiwan New Car Assessment Program) 今 (29) 日公布測試結果，由裕隆汽車 (2201-TW) 製造並送測的 LUXGEN n⁷ LR 車型於第四季取得五顆星最高安全評等。

綜合 2025 年度評等成果，裕隆汽車有 NISSAN SENTRA 和 LUXGEN n⁷ LR 車型於各季測試中通過最高安全評等，顯示其在相關安全測試項目中，符合制度所訂定的最高評等標準，製造品質獲肯定。

裕隆集團表示，長期投入汽車研發與製造，並透過策略合作、自主研發、在地生產及多元產品布局，持續推動國產汽車產業發展。

裕隆汽車除生產自主品牌車型外，也為日本日產汽車旗下 NISSAN 品牌進行國產化製造，製造流程和品質管理依循國際汽車產業標準執行，通過評等的國產車型 KICKS 和 SENTRA，分別於 2023 年和 2025 年完成 TNCAP 測試，於車體結構安全、行人防護和主動安全輔助系統等項目中取得五顆星評等。

而 LUXGEN 長期將行車安全納入產品研發與驗證流程，過往曾針對 U5 車系，自主委託西班牙 IDIADA 實驗室，依歐規標準進行撞擊測試並公開結果。

此次 n⁷ LR 透過製造廠裕隆汽車送測，完成 TNCAP 全項測試並取得五顆星最高評等，不僅展現研發團隊鴻華先進在主被動安全科技的實力、裕隆汽車的生產品質，也證明台灣自主品牌有能力為消費者提供更安心、可靠的純電移動選擇。