台積電供應鏈迅得去年Q4營收續創新高 2025年營收65.3億元登頂

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-02 17:41

台積電 (2330-TW) 供應鏈的迅得 (6438-TW) 去年營收竄升，公司公布最新營收資訊，2025 年第四季營收連三創新高，單季營收以 16.78 億元創新高，季增 0.7%，年增 30.66%，2025 年全年營收達 65.3 億元創新高，年增 27.52%。

迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

迅得今 (2) 日公布 2025 年 12 月營收 5.81 億元，創歷年同期新高，月增 1.93%，年增 36.33%，

迅得的半導體營收結構中，尤其以受惠 AI 浪潮與指標客戶在先進封裝的持續擴廠, 先進封裝營收占比 10% 提升到 26%，大幅度成長了 16 個百分點。同時，在今年下半年起的 IC 載板市場需求走揚，迅得也認為 2026 年在 IC 載板設備的營收獲得看好。

除台商 PCB 廠在泰國的擴廠需求之外，包括大陸 PCB 大廠如景旺、盛弘等在 AI 推升需求之下，也在積極尋求擴廠，對迅得而言，鎖定其高階、高附加價值設備需求，也是個重要商機。

迅得結合自動化設備設備聯策 (6658-TW) 及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，在泰國取得現有土地及廠房，除在泰國、中國大陸本身生產 PCB 設備供貨之外，也將爭取國際 PCB 設備廠在泰國的維修服務代理業務。

在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及初步完工的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，迅得除在 2026 年 2、3 月間將中壢廠設備遷入整合之外，公司營運總部也將遷入新生廠；迅得中壢新生廠主攻半導體設備生產，並設有無塵室。