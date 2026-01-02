台積電供應鏈迅得去年Q4營收續創新高 2025年營收65.3億元登頂
鉅亨網記者張欽發 台北
台積電 (2330-TW) 供應鏈的迅得 (6438-TW) 去年營收竄升，公司公布最新營收資訊，2025 年第四季營收連三創新高，單季營收以 16.78 億元創新高，季增 0.7%，年增 30.66%，2025 年全年營收達 65.3 億元創新高，年增 27.52%。
迅得今 (2) 日公布 2025 年 12 月營收 5.81 億元，創歷年同期新高，月增 1.93%，年增 36.33%，
在台灣先進半導體製程及封裝產業大舉擴張之下，台積電、日月光 (3711-TW) 等積極擴廠，設備廠迅得在半導體應用領域業績大有斬獲，去年在第二季及第三季營收連創新高，1-9 月營收 48.52 億元，年增 26.46%。同時，迅得在前三季半導體設備營收占比成長到 43%。
迅得的半導體營收結構中，尤其以受惠 AI 浪潮與指標客戶在先進封裝的持續擴廠, 先進封裝營收占比 10% 提升到 26%，大幅度成長了 16 個百分點。同時，在今年下半年起的 IC 載板市場需求走揚，迅得也認為 2026 年在 IC 載板設備的營收獲得看好。
2025 年前三季營收比重占迅得仍高達 40% 的 PCB 設備，迅得已也在泰國設廠。在欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)、定穎 (3715-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 建廠完成，新廠新產能陸續落地後，又將展開第二波的擴廠投資案，迅得則提出以價值競爭模式，以提供全廠的自動化規劃、數據連線、智能化生產設備，進一步搶攻設備市場大餅。
除台商 PCB 廠在泰國的擴廠需求之外，包括大陸 PCB 大廠如景旺、盛弘等在 AI 推升需求之下，也在積極尋求擴廠，對迅得而言，鎖定其高階、高附加價值設備需求，也是個重要商機。
迅得結合自動化設備設備聯策 (6658-TW) 及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，在泰國取得現有土地及廠房，除在泰國、中國大陸本身生產 PCB 設備供貨之外，也將爭取國際 PCB 設備廠在泰國的維修服務代理業務。
在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及初步完工的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，迅得除在 2026 年 2、3 月間將中壢廠設備遷入整合之外，公司營運總部也將遷入新生廠；迅得中壢新生廠主攻半導體設備生產，並設有無塵室。
迅得 2025 年 1-9 月，稅後純益 3.36 億元，每股純益爲 4.17 元。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 迅得先進封裝業務比重快速走高 也看上PCB台廠海外擴廠需求
- 台積電供應鏈迅得7月營收6.05億元改寫歷史次高 年增達41%
- 設備廠營運旺起來 牧德與迅得第二季營收雙創新高 Q3還有高點
- 大量CCD背鑽機台能見度達明年上半年 股價漲停 迅得跟著樂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇