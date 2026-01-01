鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-01 13:10

進入 2026 年，一些最受關注但觀望多年的未上市公司，可能即將邁出下一步，包括 SpaceX、Anthropic 在內，有六家公司可能掀起一波 首次公開發行 (IPO) 熱潮，而其結果將驗證它們目前在私募市場所獲得的超高估值是否合理。

太空科技與AI當道！SpaceX與Anthropic領軍 2026年六家必看IPO潛力股 (圖:Shutterstock)

SpaceX 與 Anthropic 是未來一年首次公開募股 (IPO) 的熱門候選人，兩家公司正在尋求更多資金，以增強實力並抵禦競爭。科技富豪馬斯克已暗示 SpaceX 上市的可能性，根據近期的報導，這家航太科技公司估值達 8000 億 美元。

OpenAI 已經表明近期沒有 IPO 計畫，以競爭對手 Anthropic 的可能性更高。根據 CNBC 報導，這家開發出 Claude 聊天機器人未上市公司在籌資方面很順利，近期估值已達 3500 億美元，但因為對算力資源的龐大需求，Anthropic 可能尋求新的方式增強資金。

Manhattan Venture Partners 研究主管 Santosh Rao 說：「為了保持競爭力，他們需要投資自己的基礎設施以及工程人才。」

他認為目前的 IPO 環境相當友善，2025 年已有一些備受矚目的上市案，例如 Circle Internet(CRCL-US) 和 Figma (FIG-US)，但論知名度比不上 SpaceX 和 Anthropic。

他認為低利率有望支持 IPO 交易，目前一些私有公司體質也漸趨成熟，預測交易案可能會集中在下半年。

然而，資誠 (PwC) 的專家近期提醒，近來投資人對 IPO 愈來愈挑剔， 雖然已經有 Circle 和 Figma 等表現亮眼的公司，但趨勢明顯降溫。Renaissance IPO ETF(IPO)在截至周二的三個月內下跌 6.7%，使全年的漲幅收斂為 6.1%。相較之下，標普 500 指數過去三個月共上漲了 3.1%，2025 全年累計上漲 17.3%。

PwC 在近期報告中表示：「這反映了估值趨於現實，在後零利率的高利率環境下，投資人優先考慮永續成長和基本面。」

MarketWatch 整理出以下幾家可能在 2026 年測試投資人胃口的私有公司：

SpaceX

SpaceX 作為私有公司的歷史已經超過 23 年，不過，馬斯克似乎準備展開進行一場歷史性的 IPO。

這家航太公司目標估值為 1.5 兆 美元，計劃籌集約 300 億 美元。如果達成目標，將超越沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 在 2019 年創下的 290 億 美元紀錄，成為史上規模最大的 IPO。以目前估值也排序，SpaceX 將躋身全美市值前 10 大公司之列。

SpaceX 在火箭發射市場處於領先地位，但大部分收入來自名為「星鏈」(Starlink) 的衛星網路業務。馬斯克表示，SpaceX 今年營收估 155 億美元，有了 IPO 帶來的資金，將可支應更大的野心，包括 Starship 火箭送往火星，以及解決 AI 產業的能源問題。

由於馬斯克持有 SpaceX 42% 股份，在 IPO 之後，他將更接近成為史上首位身價上「兆」美元的富翁。根據彭博的龜算，最新的收購要約使其身價超過 6000 億美元。

Anthropic

Anthropic 目前估值 3500 億 美元，雖然低於 OpenAI，但實力不容小覷。金融時報 (FT) 近期報導，Anthropic 正考慮於 2026 年上市，這將有助 Anthropic 籌集資金，強化 Claude 對抗 ChatGPT 和 Google Gemini 的實力。

不過，IPO 也將揭露人工智慧 (AI) 模型供應業者面臨的嚴峻財務狀況：用戶執行的要求大量耗費資源，但許多人並不付費。

與同業相比，Anthropic 的差異化在於強調程式碼編寫助手，這更適合企業應用。華爾街日報 (WSJ) 近期報導，Anthropic 尚未盈利，但可能比 OpenAI 更快開始賺錢。

Kraken

幾家加密貨幣相關公司已在 2025 年上市，Kraken 可能是下一個：這家經營加密貨幣交易平台的公司，已於 11 月提交機密 IPO 文件。

儘管加密貨幣相關股票劇烈波動，例如，Circle 股價雖仍比發行價高了 158%，但自上市以來已從高點重挫 70%。不過專家認為，Kraken 正致力於將股票和債券代幣化， 業務較多元，不完全依賴比特幣。

Harvey

雖然華爾街對許多軟體公司的 AI 轉型持保留態度，卻對 Harvey 這家專為法律服務提供 AI 工具的公司抱持高度的期待。該公司近期估值為 80 億 美元，其技術可協助起草法律簡報並簡化文件分析。

Lambda Labs

由輝達 (NVDA-US) 支持的 Lambda Labs 自稱為「超級智慧雲」，提供支持 AI 的雲端基礎設施。

Lambda Labs 近期與微軟 (MSFT-US) 簽署合約，且剛完成 15 億美元的 E 輪融資。據報導，該公司已聘請銀行家為 IPO 籌備。

Cerebras

另一家 AI 晶片競爭者 Cerebras，據傳也快要申請上市。該公司曾在 2024 年底提交文件但未能推進計畫。