鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-01 01:23

根據《路透》周三 (31 日) 報導，儘管川普政府施壓要求降價，美國製藥業者仍計劃調漲至少 350 種品牌藥物價格，包括新冠肺炎、RSV 和帶狀疱疹疫苗，以及重磅癌症治療藥物 Ibrance。

據醫療保健研究機構 3 Axis Advisors 獨家提供的數據，2026 年藥價調漲數量較去年同期增加，去年藥廠公布超過 250 種藥物漲價計劃。2026 年漲價幅度中位數約 4%，與 2025 年 持平。

‌



輝瑞調漲藥物最多

其中，輝瑞 (PFE-US) 宣布調漲約 80 種不同藥物，居業者之冠，包括癌症藥物 Ibrance、偏頭痛藥物 Nurtec、新冠治療藥物 Paxlovid，以及醫院使用的嗎啡和氫嗎啡酮等。

不過輝瑞大部分漲幅低於 10%，唯新冠疫苗 Comirnaty 調漲 15%，至於部分相對便宜的醫院用藥漲幅超過 4 倍。

輝瑞聲明表示，已將 2026 年創新藥物和疫苗的平均標價調整至低於整體通膨率。公司表示：「溫和的調漲是必要的，以支持投資，讓我們能夠持續發現和提供新藥物，並因應業務成本增加。」

其他藥廠也跟進調漲

歐洲藥廠葛蘭素史克 (GSK-US) 計劃調漲約 20 種藥物和疫苗價格，漲幅從 2% 到 8.9%。該公司表示致力於合理定價，調漲是支持科學創新的必要措施。

賽諾菲和諾華未回應置評請求。

政策背景與市場趨勢

大幅藥價調漲在美國曾經相當普遍，但由於國會議員批評和新政府政策，藥廠已縮減漲幅。新政策包括對 Medicare 計劃藥價漲幅超過通膨的公司進行懲罰。

不過，藥廠也計劃調降約 9 種藥物標價。如德國百靈佳殷格翰的糖尿病藥物 Jardiance 及三種相關治療藥物降幅超過 40%。

預期 1 月初將有更多漲價和降價措施，這是藥廠調價的傳統高峰月份。

美國患者目前支付的處方藥費用遠超其他國家，通常是其他已開發國家的近 3 倍。即便川普與 14 家藥廠就部分藥物價格達成協議，這些公司仍計劃在 1 月 1 日調漲其他藥物價格。