鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-31 20:34

這位 Scion Asset Management 創辦人周三在社群媒體 X 上，回應用戶詢問是否會押注特斯拉下跌時表示：「我沒放空。」

‌



貝瑞因成功預測導致 2008 年全球金融危機的美國房市崩盤而聲名大噪。本月，他在一篇貼文中，以及向其付費 Substack 電子報訂閱者發布的內容中，都對特斯拉的股價估值做出「被嚴重高估」的相同評估。

貝瑞最近因科技股放空押注而成為焦點。他表示，美國一些大型企業正使用激進會計手法，誇大 AI 熱潮帶來的獲利。

值得注意的是，特斯拉周一罕見地主動公布銷售預估數據，預估 2025 年將交付 160 萬輛車，較 2024 年下滑約 8%。這意味著該公司將面臨連續第二年年度車輛銷售下滑，且未來三年的預估數字也低於彭博彙編的平均預期。

特斯拉今年經歷了雲霄飛車般的走勢。該公司股價最近創下 489.88 美元的歷史收盤新高，但在第一季曾大幅下跌，主要因面臨激烈競爭，特別是來自中國電動車製造商的競爭，以及執行長馬斯克的政治言論所造成的聲譽受損。