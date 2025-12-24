鉅亨網編輯林羿君 2025-12-24 16:40

對蘋果 (AAPL-US) 來說，2025 年相當不平凡的一年，在 iPhone 銷售強勁的帶動下，繳出創新高的營收表現；服務事業持續高速成長，銷售額達 1,092 億美元，市值更一度突破 4 兆美元，與輝達 (NVDA-US) 並列，成為史上僅有的第二家達成此里程碑的企業。

然而，蘋果同時也正面臨高層人事的大幅變動。財務長傑夫 · 威廉斯（Jeff Williams）退休了，他先前被視為庫克卸任後，接掌執行長職位的最佳人選。

政府事務主管麗莎 · 傑克森（Lisa Jackson）和總法律顧問凱特 · 亞當斯（Kate Adams）則分別在 1 月底和 2026 年底退休。

此外，還包括 AI 主管 John Giannandrea 與設計副總裁 Alan Dye。Giannandrea 即將退休，Dye 已離開蘋果，轉而領導 Meta Reality Labs 新成立的設計工作室。

所有這些人事變動，都發生在傳聞庫克正準備讓硬體工程資深副總裁約翰 · 特努斯（John Ternus）接替執行長職位之際。

種種跡象顯示，蘋果正處於轉型期，準備迎接「後 Cook 時代」。根據《金融時報》報導，庫克最快可能在 2026 年初卸任。不過，彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）則表示，庫克何時離職尚無確切時間表。

無論確切時機如何，蘋果終將要向庫克告別，而 2025 年正是該公司為多年來最大變革，預作準備的關鍵一年。

庫克正駕馭著 4 兆美元的巨獸

庫克於 1998 年加入蘋果，並在創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世後，於 14 年前接任執行長。

庫克在掌舵公司期間，延續了賈伯斯的成功，監督了 Apple Watch 和 AirPods 的首次亮相，並見證了蘋果服務事業的爆炸性成長。他也推動蘋果在自家產品中使用自家晶片，讓公司對其裝置的設計和功能有更多控制權。

這項策略，加上庫克身為談判高手的高超能力，幫助蘋果度過了一系列危機，包括與美國司法部的攤牌、COVID-19 疫情，以及川普總統對中國持續進行的貿易戰。川普最終將智慧型手機和某些其他科技產品排除在他對中國商品的關稅清單之外。

庫克的決策不斷推升蘋果的股價。因此，該公司的市值已從 2018 年的 1 兆美元，飆升至 2025 年的 4 兆美元。

營收也持續穩定上揚，蘋果在 2025 會計年度報告的總銷售額為 4,160 億美元，較前一年的 3,910 億美元有所增長。

新一波產品變革與布局

外界也指出，蘋果正為 2026 年準備多年來最大幅度的 iPhone 產品線調整。根據 古爾曼的說法，蘋果將在當年下半年推出首款摺疊式 iPhone。

這有望進一步推升已創新高的 iPhone 銷量。此外，蘋果也正在規劃一款低價 MacBook，藉此打入更廣泛的消費族群。

即便毛利率不及高階 MacBook Pro，低價 MacBook 仍有助於吸引更多用戶進入蘋果生態系，長期推升服務事業的營收表現。

接班人將面臨的新挑戰

如果特努斯被選為庫克的接班人，他將接手一家正值巔峰的蘋果。雖然智慧型手機銷售成長已趨緩，但龐大的用戶基礎仍持續每隔數年升級裝置，並愈來愈多地訂閱蘋果各項服務。

不過，新掌門人也必須面對一系列棘手問題。華爾街正高度關注蘋果在 AI 戰略上的下一步。儘管公司已逐步推進 AI 布局，但仍亟需展示新一代 Siri 的實質進展。