鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-25 04:29

根據科技媒體《AppleInsider》周三 (24 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone Air 2 推出時程出現矛盾消息。微博爆料者「定焦數碼」稱該機將在 2026 年秋季發表，與先前多篇報導指出將延至 2027 年的說法完全相反。

11 月曾傳蘋果大改規劃

市場分析師認為 iPhone Air 銷售表現未達預期。11 月曾有報導指出，iPhone Air 銷量慘淡，蘋果決定取消 2026 年秋季更新計畫，內部主管甚至已告知工程師將該機種從開發排程中移除，且未設定新發表時程。

12 月另有消息稱，iPhone Air 2 將延至 2027 年春季推出，比原計畫晚半年。但「定焦數碼」的最新爆料雖未提供具體證據，卻推翻了上述說法。

規格方面，爆料者 Digital Chat Station 11 月曾透露，新機將維持 6.5 吋螢幕，但會在後置相機模組新增第二顆 4,800 萬畫素鏡頭。

iPhone 17e 傳已量產

「定焦數碼」同時爆料，iPhone 17e 已進入量產，但未提供更多細節。該機種預計 2026 年春季上市，將搭載 6.1 吋螢幕、A19 晶片及支援無線充電的玻璃背板。

爆料可信度存疑

不過「定焦數碼」過往準確度參差不齊。雖成功預測 iPhone 16e 名稱，但也曾誤判該產品線表現，更錯誤宣稱 iPhone 17 將配備 120Hz 螢幕但不支援 ProMotion 技術。