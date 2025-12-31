鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 14:40

由於盧比疲軟及外資大規模撤出，印度股市正準備以近 30 年來相對於亞洲同業最差的表現，來結束本年度。

隨著全球基金經理人削減對印度的曝險，外國資金在 12 月流出 17 億美元，使年度流出總額達到創紀錄的 179 億美元。盧比貶值侵蝕了海外投資者的回報，而與美國貿易協議缺乏進展，至今美國仍對印度徵收亞洲最高的關稅，也促使盧比在近幾個月測試一系列歷史低點。

此外，高估值、獲利增長放緩以及缺乏可靠的 AI 相關企業名稱，都削弱了海外投資者的情緒。NSE Nifty 50 指數正朝向自 1990 年代末以來，印度相對於亞洲股市表現最差的年度邁進。

儘管挑戰重重，印度股市仍有望實現連續第十年的上漲，使其與日本和阿根廷共同躋身一個罕見的全球俱樂部。這主要歸功於國內機構的強勁需求，他們在 2025 年向股票投入了約 810 億美元，有力地支撐了今年的回報率。

Axis Securities 執行長 Pranav Haridasan 表示，這一充滿挑戰的 2025 年，可能為來年設定一個更穩定、且潛在回歸平均水準的基礎。

展望 2026 年，野村控股和花旗集團的策略師預計印度股市將錄得進一步漲幅，並有望跑贏新興市場同業。但前提是企業盈利持續改善，以及旨在支持國內需求的政策措施能取得進展。

不過，印度資產的近期前景仍不明朗，因為根據數據，Nifty 50 指數在 1 月平均會下跌 1.1%，本地股票很少以強勁勢頭開始新的一年。